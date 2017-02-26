Ankaralının parası Ankapark’a gömüldü

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark ihale sözleşme bedellerinin, Ankara’nın bütçesini kuruttuğunu savundu.

Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankapark kurutuyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bu kurutma operasyonunun başkanı olarak, sürece devam ediyor. Yeşil alanın yerine metal oyuncak tarlası ortaya çıkıyor'' şeklinde konuştu.

3 MİLYARI BULACAK

Hayvanat bahçesinin kapatılıp yerine yapay dinazorlar getirildiğini söyleyen Candan, ‘'Gökçek çocukluğunu yaşamayan bir anlayışın temsilcisi olarak robotlar getirdi'' açıklaması yaptı. Ankapark ile ilgili 29 ihale yapıldığını vurgulayan Tezcan Karakuş Candan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu 29 ihalenin bedeli 435 milyon 931 bin 549 dolar. Ankapark'ta metal ve oyuncak yığını ile karşı karşıyayız. Bu ihalelerin oyuncak alımı, Çin'den getirilen plastik dinazorlar ve safari parka kadar birçok kalemi var. Kesin hesap bedeli ile bu tutar 3 milyar TL'yi bulacaktır. İçler acısı bir durum. Büyükşehir belediyesinin 2017 bütçesi 5 milyar 902 milyon lira. Ankapark bütçeyi yutuyor. Bu Ankara için çok büyük vicdansızlık ve israftır.”