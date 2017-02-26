‘Anlaşma ticarete 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacak’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yürürlüğe giren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının ticaret masraflarını azaltacağını ve küresel ticarete 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin üçte ikisinin onaylaması ile birlikte 2013 yılında Bali’de imzalanan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 22 Şubat tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Büyükekşi, “Anlaşma ile birlikte önümüzdeki dönemde küresel ticaret üzerindeki düzenlemelerin hafifletilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Anlaşmadan şimdilik aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 112 ülke faydalanacak. ABD, Avrupa Birliği, Çin gibi dünyanın önde gelen ekonomilerinin de dahil olduğu anlaşmanın dünya genelinde ticaret masraflarını yüzde 14 civarında azaltması ve küresel ticarete yılda 1 trilyon dolarlık bir katkı sağlaması öngörülüyor” diye konuştu.

Anlaşmaya taraf ülkelerden biri olarak Türkiye’de ticaretin önündeki kısıtlayıcı engellerin azaltılmasını oldukça önemli bulduklarının altını çizen TİM Başkanı Büyükekşi, açıklamasında “İhracatçılar olarak karşılaştığımız en önemli sorunların başında gümrük ve lojistik maliyetleri geliyor. Birçok ülkede ihracatçılarımızın karşısına uzun süren ve maliyetleri artıran gereksiz prosedür işlemleri ile ticareti zorlaştıran çeşitli tarife dışı engeller çıkıyor. Bunların yanı sıra, yine bazı ülkelerdeki gümrüklerin ve limanların kapasitelerinin yetersiz olması ve modernizasyonun gerçekleştirilememesi sebebiyle de ticaret maliyetleri yukarılara çıkıyor” dedi.

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRACAK

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’na taraf olması ile birlikte geçtiğimiz aylarda aralarında Meclisimizin de yer aldığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kuruldu. Söz konusu Kurulun Türkiye’de ticaretin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik önlemleri hızlı bir şekilde ele alarak ülkemizin uluslararası rekabetçilikte elini güçlendirecek adımlara imza atacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, son dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından atılan adımları dikkatle takip ediyoruz. Özellikle Tek Pencere sisteminin yaygınlaştırılmasının gümrüklerimizdeki işlemlerin çok daha hızlı olması ve ihracatçılarımızın maliyetlerini azaltması açısından son derece önemli buluyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki dönemde gerek limanlarımızdaki altyapıların geliştirilmesi, gerekse de gümrüklerimizdeki modernizasyon sürecinin hızlanması ile birlikte Türkiye bu alandaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirecek ve ticari işlemlerini çok daha hızlı ve efektif bir hale getirecektir.”