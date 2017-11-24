Apple Store’da iPhone X tenhalığı

iPhone X resmen Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatı 7.000 TL'ye varan telefon için Zorlu Center'daki Apple Store'da kuyruk gözlenmedi.

Apple’ın merakla beklenen telefonu iPhone X Türkiye’de resmen satışa sunuldu. 64 GB’lık model 6.099 TL’den 256 GB’lık model ise 6.899 TL’den satılacak. Hal böyle olunca Türkiye’de telefona ilgi geçmiş iPhone modellerinde olduğu gibi olmadı.

Sozcu.com.tr olarak sabah saatlerinde Zorlu Center’daki Apple’ın önünde kuyruğa girdik. Cihazın ilk kez satışa sunulduğu anlara tanık olmamıza rağmen Apple Store’ın içinin çok dolu olduğunu söylemek zor.

Aldığımız bilgilere göre bugün sadece 400 kişi randevu alarak iPhone X almak için hamle yaptı. Tabii randevusuz da cihazı almak mümkün. Apple Store’da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından daha fazla yoğunluk olması bekleniyor.