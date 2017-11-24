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Apple Store’da iPhone X tenhalığı

iPhone X resmen Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatı 7.000 TL'ye varan telefon için Zorlu Center'daki Apple Store'da kuyruk gözlenmedi.

Derin GÖKÇE
09:3024 Kasım 2017
Ekonomi
Apple Store’da iPhone X tenhalığı
iPhone X resmen Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatı 7.000 TL'ye varan telefon için Zorlu Center'daki Apple Store'da kuyruk gözlenmedi.

Apple’ın merakla beklenen telefonu iPhone X Türkiye’de resmen satışa sunuldu. 64 GB’lık model 6.099 TL’den 256 GB’lık model ise 6.899 TL’den satılacak. Hal böyle olunca Türkiye’de telefona ilgi geçmiş iPhone modellerinde olduğu gibi olmadı.

Fotoğraf: Derin Gökçe/sozcu.com.tr

Fotoğraf: Derin Gökçe/sozcu.com.tr

Sozcu.com.tr olarak sabah saatlerinde Zorlu Center’daki Apple’ın önünde kuyruğa girdik. Cihazın ilk kez satışa sunulduğu anlara tanık olmamıza rağmen Apple Store’ın içinin çok dolu olduğunu söylemek zor.

Fotoğraf: Derin Gökçe/sozcu.com.tr

Fotoğraf: Derin Gökçe/sozcu.com.tr

Aldığımız bilgilere göre bugün sadece 400 kişi randevu alarak iPhone X almak için hamle yaptı. Tabii randevusuz da cihazı almak mümkün. Apple Store’da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından daha fazla yoğunluk olması bekleniyor.

Fotoğraf: Derin Gökçe/sozcu.com.tr

Fotoğraf: Derin Gökçe/sozcu.com.tr

Son güncelleme: 09:4024.11.2017
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