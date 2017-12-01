Apple, tüm Apple Store’larda Kodlama Saati’ni kutluyor

Apple, 4-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek binlerce ücretsiz Kodlama Saati atölye çalışması için kayıtları bugün başlattı.

Ücretsiz Kodlama Atölye Çalışmaları, Yeni Swift Playgrounds Görevleri ve Öğretmen Kaynakları'ndan herkes yararlanabilir.

Swift'in öğretimine yardımcı olmak için Everyone Can Code ders programına yeni öğretmen kaynakları eklendi.

Apple Store'lar, Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası'nı kutlamak için günlük kodlama atölye çalışmalarıyla bu yıl beşinci kez Kodlama Saati'ne katılıyor. Kodlamaya ilgi duyan küçükler Çocuk Saati atölye çalışmasında kodlamanın temellerini öğrenirken 12 yaş ve üzeri katılımcılar iPad'de Swift Playgrounds'u kullanarak kodlama kavramlarını öğrenebilecek, hatta robotları programlayabilecek. Ayrıca, yeni “Öğretmenlere Özel Salı” atölye çalışmaları, öğretmenlerin yeni kaynakları ve tartışma konularını kullanarak öğrencilere kodlamayı öğretmesine yardımcı olacak.

Swift Playgrounds uygulamasındaki yeni Kodlama Saati meydan okuması, öğrencileri dijital bir robot tasarlamaya ve bu robotu cyborg gözleri ve hula hoop kolları gibi yeni parçalarla özelleştirmeye davet ediyor. Swift Playgrounds, App Store'dan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çince ve Japonca dahil 15 dilde ücretsiz indirilebilir.

Apple'ın yeni Everyone Can Code ders programı, okullarda, toplum merkezlerinde ve okul sonrası programlarda kodlama öğretimine başlamayı kolaylaştırmak için yeni Swift Playgrounds meydan okumasını da kapsayan ücretsiz bir Kodlama Saati Kılavuzu'nu da içeriyor. Böylece okullar sadece Swift Playgrounds uygulamasını ve Kodlama Saati kılavuzunu indirerek kolayca bir saatlik Kodlama Saati etkinlikleri düzenleyebilecek.