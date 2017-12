Arabuluculukta yeni yıl ücret tarifesi belli oldu

Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere 2018 yılında yapılacak ödemeye dair asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni ücret tarifeleri...

“2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculu yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu tarife hükümleri uygulanacak.

TARİFE 1 OCAKTAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu tarifedeki ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamayacak. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılıp tarife hükümlerince ücret belirlenecek Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 140 lira, takip eden her saat için 100 lira ödenecek. Bu ücret ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 270, takip eden her saat için 210, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 330, takip eden her saat için 250, diğer tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 170, takip eden her saat için 130 lira olacak. Söz konusu tarife 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.