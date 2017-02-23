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Arap Turizm Örgütü Mart ayında Trabzon’a geliyor

Arap Turizm Örgütü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında ikili ilişkileri geliştirmek üzere yapılan protokol kapsamında etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.
10:3723 Şubat 2017
Ekonomi
Arap Turizm Örgütü Mart ayında Trabzon’a geliyor
Arap Turizm Örgütü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında ikili ilişkileri geliştirmek üzere yapılan protokol kapsamında etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Suudi Arabistan'da Arap Turizm Örgütü ile geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan görüşme hakkında bilgi veren TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu yapılacak etkinlikleri tüm Körfez ülkelerinin katılımının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. İşbirliği yapılması öngörülen etkinlikler arasında Arap Trabzon İşadamları Yatırım Forumu’na büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, “Yakın geçmişte Arap Turizm Örgütü ile Trabzon'da bir protokol imzaladık. Körfez ülkeleri ile Trabzon odaklı olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz arasında bağların kuvvetlenmesine  imkan sağlayacağız. Arap – Trabzon İşadamları Yatırım Forumu’nu düzenlemek gündemimizde var. Bu foruma büyük önem veriyoruz. Ayrıca, turizm  geliştirecek projeler üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Bu projelerin  eylem planlarının hazırlanması için Suudi Arabistan'da bir araya geldiğimiz Arap Turizm Örgütü Genel Sekreter Eski Büyükelçi SidElmoctar ElHadrami, Uluslararası İşbirliği Başkan Danışmanı Eski Büyükelçi Saud A. Aljabri, Genel Sekreter Asistanı Dr. Hossam Darwish, Turizm Güvenliği Genel Müdürü Brigadier RTD. Hmoud M. Alrise, ve Dış İlişkiler Müdürü  önümüzdeki Mart ayında Trabzon'a bir ziyaret yapması kararına varıldı. Arap Turizm Örgütü ile yapacağımız Trabzon'daki görüşmede de bu çalışmaları daha ileri seviyeye taşıyacağız” dedi.

İHA

Son güncelleme: 10:3823.02.2017
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