Aras kargo ve Alibaba arasında dağıtım anlaşması

Aras Kargo Çin'li e-ticaret sitesi Alibaba ile dağıtım anlaşması yaptı.

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Türkiye’nin önde gelen kargo şirketleri arasında bulunan Avusturya ortaklı Aras Kargo, Çin’li e-ticaret sitesi Alibaba’nın Türkiye dağıtım işlerini alırken ve yurtdışından Türkiye’ye diğer dağıtım işlerini alabilmek için dağıtım merkezlerinin altyapısını yenilemek için 2020’ye kadar 30 milyon euro yatırım yapacak.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, bugün düzenlenen basın toplantısında kargo sektörünün büyümesinde başlıca itici gücün e-ticaret olduğuna dikkat çekerek, “Alibaba Türkiye’de dağıtımını yapmak için bizimle anlaştı” dedi.

Günde 500,000’in üzerinde gönderi işlediklerini belirten Bulduk, Alibaba ile anlaşmanın gönderi hacimlerine etkisi hakkında rakam vermedi ancak “Alacağımız iş bizim kapasitemiz oranında, mevcut kapasitemizi yüzde 100 dolduracak oranda talepte bulunacağız” dedi.

Bulduk yatırımlarla paket işleme kapasitesini artırdıkça ülke dışındaki başka şirketlerin de Türkiye’de dağıtımını yapmak için anlaşmalara yöneleceklerini belirterek, “Bundan sonra gözümüzü Avrupa’ya dönük, birkaç ülkeyi umarım çok kısa süre içinde açıklayacağım” dedi.

Şu ana kadar 10 milyon euro yatırımla İstanbul’daki bir dağıtım merkezini verimliliği artıran ve takibi kolaylaştıran “dijital” altyapıya geçtiğini belirten Bulduk, toplam gönderi sayısının yüzde 80’ini işleyen İstanbul Anadolu, Ankara, İzmir ve Bursa’daki merkezleri de yenilemek için 2020 yılına kadar 30 milyon euro yatırım yapacaklarını belirtti.

Şirketin cirosunun geçen üç yılda her yıl en az yüzde 14 büyüdüğünü belirten Bulduk, cironun 2017’de yüzde 20 artışla 1 milyar lirayı aşacağını, şirketin kârının ise geçen yıla kıyasla iki kat artacağını belirtti ancak rakam vermedi.

Aras Kargo’nun kurucusu Aras ailesinden hissedarlar ile yüzde 25 hisse sahibi Austria Post arasında, Avusturyalı şirketin payını artırmak istemesi sonrası başlayan anlaşmazlık bu yıl şirketin yönetim kuruluna mahkeme tarafından bu yıl kayyum atanmasına neden oldu. Ortaklar arasındaki tahkim devam ediyor.

Kayyum atanmasının ardından Haziran’da göreve başlayan Bulduk, “Hissedarların arasında olan onların arasındadır. Biz şirketi ticari olarak en iyi şekilde yönetmek için çalışıyoruz” dedi.