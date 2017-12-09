Arçelik A.Ş.’ye patent liderliği özel ödülü verildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu sene altıncısı düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon Haftası’nda, Patent Liderliği Özel Ödülü’ne layık Arçelik A.Ş. görüldü . Ödülü Arçelik A.Ş. adına Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu aldı.

Arçelik A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve 6-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası'na bu sene de stratejik partner olarak destek verdi. Türkiye'nin patent şampiyonu olan, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarısını her yıl aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandıran Arçelik A.Ş., Patent Liderliği Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den aldı.

Patent başvurularında Türkiye'de lider olan Arçelik A.Ş., Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından 2017 yılında yayımlanan ‘En Çok Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Şirketler' listesinde, toplam 270 patent başvurusuyla 74'üncü sırada yer alıyor. Geliştirdiği tüm ürünlerindeki özgün teknolojileri patent başvuruları ile korumaya alan şirket, Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne yapılan her 3 uluslararası patent başvurusundan birini gerçekleştiriyor.

LİG BİRİNCİSİ SEÇİLMİŞ

Arçelik A.Ş. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016 yılında Türk Patent Ligi birincisi seçilmiş, Türk Patent Ödüllerinde “En çok Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Şirket” ödülüne de layık görülmüştü. Arçelik A.Ş., yurt içinde ve dışındaki toplam 14 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 1300'den fazla Ar-Ge çalışanıyla, bugüne kadar 3 bine yakın buluşa imza attı. İngiltere'de Cambridge, Tayvan, Portekiz ile ABD'de MIT ve Harvard gibi önde gelen üniversitelerin bulunduğu Boston'da kurduğu Ar-Ge merkezleriyle uluslararası iş birliklerini güçlendirerek ekosistemini genişleten şirket, üniversite, enstitü ve start-up'lara daha yakın olmayı hedefliyor.