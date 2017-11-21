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Arçelik’ten bir yenilik daha!

Türk kahvesi makinesini üreten Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro®’yu tüketicileriyle buluşturuyor.

Derin GÖKÇE
08:4721 Kasım 2017
Ekonomi
Arçelik’ten bir yenilik daha!
Türk kahvesi makinesini üreten Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro®’yu tüketicileriyle buluşturuyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Şimdi de Telve yolculuğumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

9 FİNCAN KAHVE AYNI ANDA PİŞİRİLİYOR

Arçelik; otel, restoran, kafe zincirleri (HORECA) ve ofisler gibi yoğun kahve pişirilen işletmeler için geliştirdiği Telve Pro®'yu tanıttı. Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile geleneksel lezzeti hızlı ve pratik şekilde tüketiciye sunan Arçelik, profesyonel kullanım için geliştirdiği Telve Pro® ile aynı anda 9 fincan kahveyi, 3 farklı seçenekte ve aynı lezzette ikram etme imkânı sunuyor.

’26 PATENT ALDIK’

Telve Pro®'yu, bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle bire bir görüşmelerin sonucunda geliştirdiklerini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve 26 patent aldık. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Şimdi de Telve yolculumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Telve Pro®'nun Özellikleri
Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro®; “indüksiyon teknolojisi” ile 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Ayrıca bu teknoloji kolay temizleme imkanı da sunuyor. Ürün, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor. CooksensePro® teknolojisi ile kahveler her fincanda aynı köpük kalitesinde ve lezzette hazırlanıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan makinenin üst kısmındaki özel ısıtıcı plaka sayesinde kahve fincanları kurutulabiliyor ve sıcak tutabiliyor. Telve Pro®'da, damacana ya da şebekeden otomatik olarak su çekebilme özelliği bulunuyor. İnoks gövdeye sahip Arçelik Telve Pro®, dayanıklı ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.
Son güncelleme: 08:4821.11.2017
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