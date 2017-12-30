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Asgari ücret dolar karşısında ne durumda?

Asgari ücret 2018 yılı için 1603 TL olarak belirlendi. Vatandaş bu ücret ile nasıl yaşayacağını kara kara düşünürken TL bazında asgari ücretteki artış yüzde 14.17 olurken dolar bazındaki artış yüzde 6.2'de kaldı.

Sozcu.com.tr
10:2730 Aralık 2017
Haberler Ekonomi
Asgari ücret dolar karşısında ne durumda?
Asgari ücret 2018 yılı için 1603 TL olarak belirlendi. Vatandaş bu ücret ile nasıl yaşayacağını kara kara düşünürken TL bazında asgari ücretteki artış yüzde 14.17 olurken dolar bazındaki artış yüzde 6.2'de kaldı.
YIL ASGARİ ÜCRET (TL) DOLAR
 2002 184 251 937 126
 2003 225 999 000 135
 2004 318 233 475 227
 2005 350 257
 2006 380 281
 2007 419 295
 2008 503 429
 2009 546 359
 2010 599 396
 2011 658 427
 2012 739 386
 2013 803 451
 2014 891 414
 2015 1000 454
 2016 1300 448
 2017 1404 397
20181603422

*Hesaplarda asgari ücretin belli olduğu günkü dolar kuru esas alındı.

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Son güncelleme: 11:0630.12.2017
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