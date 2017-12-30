Asgari ücret dolar karşısında ne durumda?

Asgari ücret 2018 yılı için 1603 TL olarak belirlendi. Vatandaş bu ücret ile nasıl yaşayacağını kara kara düşünürken TL bazında asgari ücretteki artış yüzde 14.17 olurken dolar bazındaki artış yüzde 6.2'de kaldı.
|YIL
|ASGARİ ÜCRET (TL)
|DOLAR
|2002
|184 251 937
|126
|2003
|225 999 000
|135
|2004
|318 233 475
|227
|2005
|350
|257
|2006
|380
|281
|2007
|419
|295
|2008
|503
|429
|2009
|546
|359
|2010
|599
|396
|2011
|658
|427
|2012
|739
|386
|2013
|803
|451
|2014
|891
|414
|2015
|1000
|454
|2016
|1300
|448
|2017
|1404
|397
|2018
|1603
|422
*Hesaplarda asgari ücretin belli olduğu günkü dolar kuru esas alındı.
Son güncelleme: 11:0630.12.2017