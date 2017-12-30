Asgari ücret dolar karşısında ne durumda?

Asgari ücret 2018 yılı için 1603 TL olarak belirlendi. Vatandaş bu ücret ile nasıl yaşayacağını kara kara düşünürken TL bazında asgari ücretteki artış yüzde 14.17 olurken dolar bazındaki artış yüzde 6.2'de kaldı.

YIL ASGARİ ÜCRET (TL) DOLAR 2002 184 251 937 126 2003 225 999 000 135 2004 318 233 475 227 2005 350 257 2006 380 281 2007 419 295 2008 503 429 2009 546 359 2010 599 396 2011 658 427 2012 739 386 2013 803 451 2014 891 414 2015 1000 454 2016 1300 448 2017 1404 397 2018 1603 422

*Hesaplarda asgari ücretin belli olduğu günkü dolar kuru esas alındı.

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