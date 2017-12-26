2018 asgari ücret zammının açıklanacağı tarih belli oldu! Asgasri ücret ne kadar olacak? İşte yapılan teklifler…

2018 yılında asgari ücretin belirleneceği tarih belli oldu. Asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışan vatandaşların gözü kulağı asgari ücretin ne kadar olacağına dair açıklamadaAsgari ücret konusu işçiyi, iş vereni, herkesi yakından ilgilendiriyor. İşte 2018 yılı asgari ücret zammının belli olacağı tarih ve teklif edilen rakamlar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği gün yaklaştı, asgari maaş 29 Aralık günü yapılacak toplantının ardından belli olacak. Asgari maaşın ne kadar olacağı büyük bir merakla araştırılıyor. Sendikaların asgari ücret talepleri ne kadar? Asgari ücret hangi kriterlere göre belirleniyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR TALEP EDİLİYOR?

TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP’de 2 bin TL olmasını talep ediyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN İÇİN NET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği gün yaklaştı, 2018 yılı asgari maaş 29 Aralık günü yapılacak toplantının ardından belli olacak.