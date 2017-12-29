Asgari ücret belli oldu! İşte asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması

Asgari ücret belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında son toplantısını gerçekleştiriyor. Saatler geçmesine rağmen hala son dakika açıklaması gelmedi. Milyonlarca çalışan 2018 asgari ücret zammını beklerken Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ve Asgari Ücret Komisyonu’nca belirlenen yeni asgari ücret tutarı ne olacak? İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri...

2018 asgari ücret açıklandı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği son dakika asgari ücret haberi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında asgari ücret, yüzde 14.2 artışla, brüt 2029, net 1.603 lira olacak.

İşçi, iş veren ve hükümet saat 14.00’den beri sıkı bir pazarlık yaptı. Diğer yandan işçi tarafı asgari ücretin net bin 893 lira olmasını talep etmişti, işverenler bu talebi yüksek bulmuştu. TÜRK-İŞ, TİSK ve Çalışma Bakanlığı asgari ücreti birlikte belirledi.

ÇALIŞMA BAKANINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 Merkezi Yönetim bütçe ve 2016 kesin hesap Kanun tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili olarak, “Net asgari ücrette reel olarak artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir” demişti.

İŞTE TÜİK'İN BELİRLEDİĞİ BİR KİŞİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum.” ifadesini kullanmıştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR? ASGARİ MAAŞ NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.