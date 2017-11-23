Asgari ücretli vatandaşın merak ettiği soru! Asgari maaşlara 2018’de kaç lira zam gelecek?

Asgari ücretle geçimini sürdürmeye çabalayan vatandaşlar yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek sorusuna cevap arıyor. Her şeye gelen zam asgari ücrete nasıl yansıyacak? 2018 asgari ücret kaç liraya gelecek? İşte tahminler ve merak edilenler...

Asgari ücretle geçimlerini sağlayan vatandaşların merak ettikleri soruların başında “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu geliyor. Asgari ücrete gelecek zamma dair ilk tahminlere göre asgari ücret artışı şu şekilde olacak. Memurlar gelecek yıl yüzde 7.5 zam alacak. 2018 için enflasyon beklentisi ise yüzde 7. İki senedir uygulanan işverene 100 liralık asgari ücret desteği 2018'de artık olmayacak. Bu şartlarda asgari ücretin en fazla yüzde 8 ya da 9 artacağı söyleniyor.

GÖRÜŞMELER ARALIK AYININ İLK HAFTASI

Geçtiğimiz yıl büyük tartışmalara ve sıkı pazarlığa sahne olan asgari ücret görüşmelerinin bu yılki hazırlıkları başladı. İşçi ve işveren sendikalarının taleplerinin ortaya koyulacağı görüşmelerde sıkı pazarlık bekleniyor. Görüşmeler Aralık ayının ilk haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil edecek. Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak heyet, Aralık ayı bitmeden 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

KILIÇDAROĞLU: ASGARİ ÜCRET 2 BİN TL OLMALI!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, taşeron işçilerin sorunlarına ve asgari ücretin yetersizliğine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücret net 2 bin lira olmalı dedim. Hatırlar mısınız? Asgari ücret net 1500 lira olsun dediğim zaman kıyameti koparmışlardı. Ne yaptık? Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 1500 lira dedik. Demek ki oluyor. Biliyorum, 2 bin lira asgari ücret olur mu? Evet olur. Asgari ücret vergiden muaf olur. Zaten otomatikman 2 bin lira yapıyor. Söylediğim sözün hangi gerekçe ile söylendiğini bilsinler. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşülecek. Asgari ücret önümüzdeki dönemde en az net 2 bin lira olmalı. 2 bin lira yüksek.

Buna karşı çıkanlara şu teklifi yapıyorum: Ayda 1400 lira verelim sadece bir ay ve geçin diyelim.

Faiz lobilerine para buluyorsun. 15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar para verdiler. Çalıştılar mı? Ellerinde viski bardakları ile oturdular dünyanın parasını aldılar. İçeride de bir grup faiz lobisine para ödediler. 620 milyar lira. Onlara da para buluyorsun. Asgari ücretliden vergi alıyorsun.

Biz faiz lobisinden alacağız, ranttan alacağız, asgari ücretliye vereceğiz. 1300 lira yaptılar, sonra yüzde 7.9’luk zamla 1404 lira oldu. Peki, son bir yılda ne oldu? Sadece patatese yüzde 49 zam geldi. Tereyağ yüzde 37.3, nohuta yüzde 34, her şeye zam geldi, hepsi de yüzde 10’un üzerinde, yüzde 20’nin üzerinde. Ankara’daki beyler asgari ücretlilerin sırtına binmiş keyiflerini sürüyorlar. Bu oyuna artık son vereceğiz.Taşeron işçisi ile, asgari ücretli ile, çocukları aylardır hapishanelerde olan annelerle birlikte mücadele edeceğiz.