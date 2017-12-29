2018 Asgari ücret zammıyla dananın kuyruğu kopacak! Asgari ücret zammı belli oluyor…

Milyonlarca işçi nefesini tuttu. Bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2018 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunu soran vatandaşların merakla beklediği rakam bugün kesinleşecek. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Peki asgari ücret için ne kadar isteniyor? Hükümet ne kadar teklif ediyor? İşte 2018 asgari ücret zammında son durum...

2018 yılında asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağı bugün Asgari Ücret Tespit komisyonunun yapacağı son toplantıyla belli olacak. Asgari ücretli vatandaş geçim sorunlarından bir nebze de olsa kurtulmak için asgari ücrete tatmin edici bir zam bekliyor, hükümetin teklifi ise sendikalar tarafından yetersiz bulunuyor…

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENEN ZAM NE KADAR?

Asgari ücret için sendikaların hükümete maaş talepleri bulunuyor, hükümet ise bu talepleri kabul edilemez buluyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonunda açıklanacak ücretin 1586 lira civarlarında olması bekleniyor. CHP 2 bin, DİSK 2 bin 300, TÜRK-İŞ 1893 lira maaş talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLUYOR…

Asgari ücret bugün yapılacak son toplantıdan sonra açıklanacak. Toplantının saat kaçta sonlanacağı ve maaşın duyurulacağı bilinmiyor. Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

ENFLASYONA GÖRE ZAM OLURSA…

1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi’nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.