Askerlere iş arama eğitimi verildi

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri işsizlik. Hele genç nüfusun işsizliğinde tablo çok vahim. Bunun farkında olan İş-Kur askerden dönünce işsiz kalması muhtemel insanların sayısını azaltmak istiyor ve bunun için kışlalarda eğitime başladı. Fakat eğitimde bazı askerler uykuya yenik düştü.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik işsizlik ise son derece vahim durumda oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti. 2016 ağustos döneminde işsizlik yüzde 11.3 olarak gerçekleşmişti.

İŞKUR ASKERLERLE BULUŞTU

Bu rakamların farkında olan İŞKUR yetkilileri iş arayan veya arayacak vatandaşlara yönelik sürdürdüğü iş arama becerileri eğitim programı kapsamında terhis olacak olan er ve erbaşlarla Trabzon’da bir araya geldi.

YETKİLİLER ASKERLİK SONRASI İÇİN BİLGİ VERDİ

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre; Şehit Naci Doğan Kışlası 1. Tabur Komutanlığı’nda ve 4. Motorlu Piyade (Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu) Tugayı’nda yaklaşık 350 er ve erbaşla bir araya gelen Trabzon Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanları, kişinin kendi özelliklerini tanıması, işveren istek ve beklentileri, etkili iş görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama gibi hususlarda sunum gerçekleştirdiler. Erlerin sorularını da cevaplandıran uzmanlar, askerlik sonrası için izlemeleri gereken yol hakkında bilgiler verdiler.