Ataköy Marina kapılarını dünyaya açıyor

Ataköy Marina Mega Yat Limanı, CNR Avrasya Boat Show ile 2 Mayıs'ta kapılarını dünyaya açıyor.

Türkiye'nin en büyük yat limanları arasında yer alacak Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın açılışı ile denizcilik sektörünün en büyük buluşması CNR Avrasya Boat Show eş zamanlı olarak 2 Mayıs tarihinde kapılarını açıyor.

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, “DATİ Yatırım Holding olarak Türkiye'ye 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip gerçek anlamda ilk mega yat limanını kazandırıyoruz. Açılışımıza Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı bekliyoruz” dedi.

CNR Avrasya Boat Show ile Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın birlikte açılıyor olmasının sektörde sinerji yaratacağını belirten CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, “Şubat'ta karada, mayıs ve eylül aylarında denizde olmak üzere yılda üç kez Boat Show fuarı düzenliyoruz. Her yıl on binlerce tekne ve yat tutkununu buluşturduğumuz CNR Avrasya Boat Show ile Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörüne destek sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yat ve tekne sektörü, İstanbul'un marka değerini artıracak iki önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ataköy Marina Mega Yat Limanı açılışı ile deniz tutkunlarının merakla beklediği CNR Avrasya Boat Show, 2 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak kapılarını açacak. Türkiye'nin en büyük yat limanları arasında yer alacak Ataköy Marina Mega Yat Limanı ve CNR Avrasya Boat Show hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan toplantı, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ve CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel'in katılımı ile gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN GERÇEK ANLAMDA İLK MEGA YAT LİMANI

Toplantıda konuşan Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, DATİ Yatırım Holding A.Ş. tarafından hayata geçirilen İstanbul Turizm Merkezi'nin önemli halkalarından biri olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nı hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 Milyon Dolarlık bir yatırımla gerçekleştirildiğini belirten Süheyl Demirtaş, şunları söyledi:

“DATİ Yatırım Holding olarak Türkiye'ye, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip gerçek anlamda ilk mega yat limanını kazandırıyoruz. Mega Yat Limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul'a uğrayabilecek. Liman sayesinde bu özel tekneler kış aylarını da İstanbul'da geçirme imkânına kavuşurken, her türlü bakım ve onarım işlerini de burada yaptırabilecek. Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan, ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10'unu bile değerlendiremeyen Türkiye'nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine önemli bir katkı sağlayacak.”

Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nı, 2 Mayıs 2017 tarihinde adına yakışır bir törenle hizmete açacaklarını belirten Süheyl Demirtaş, açılışa Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk denizcilik sektörünün önde gelen oda ve derneklerinin başkanları ve üyelerini davet ettiklerini bildirdi.

150’YE YAKIN YAT VE MEGA YELKENLİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, Türkiye'de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan CNR Avrasya Boat Show ile Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın birlikte açılıyor olmasının sektörde sinerji yaratacağını söyledi. Türkiye'de denizcilik sektörünün 2003 yılından bu yana 10 kat büyüdüğüne dikkat çeken Cem Şenel, CNR Holding olarak, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörüne destek sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu yıl 2-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek CNR Avrasya Boat Show'da 150'ye yakın mega yat ve yelkenliyi görücüye çıkaracaklarını belirten Şenel, “Şubat'ta karada, Mayıs ve Eylül aylarında denizde olmak üzere yılda üç kez Boat Show fuarı düzenliyoruz. Her yıl on binlerce tekne ve yat tutkununu, kara ve denizde düzenlediğimiz CNR Avrasya Boat Show'da buluşturuyoruz. Deniz severler için cazibe merkezi olan fuarlarımız aynı zamanda amatör denizciliğin gelişimine de büyük katkılar sunuyor. Dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan CNR Avrasya Boat Show, denizcilik sektörüne ticari katkı sağlamanın yanında, sektör ile ilgili düzenleme ve taleplerin dile getirildiği bir platform olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu anlamda Ataköy Marina Mega Yat Limanı denizcilik sektörünün sözcülüğünü üstlenmiş bir organizasyona ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

1000 TEKNEYİ DENİZDE BAĞLAYABİLECEK KAPASİTE

167 bin metrekare korunmuş (liman içi) su yüzeyi alanına sahip tesiste, dalgakıran toplam uzunluğu 1,5 kilometre, liman içi derinliği 6 metre olacak. Mendirek ve rıhtımlar betonarme T duvar ile oluşturulurken, yüzer iskeleler de betondan imal edildi. Mendirek üzerinde halkın kullanabileceği 5 metre genişliğinde, 1,5 kilometre boyunda yürüme ve bisiklet yolu yapıldı. Liman, 25 metreden 100 metreye kadar motor yacht, sailing yacht veya catamaran tipinde teknelere hizmet verebilecek. Yüzer iskelelerde 25 metre ile 35 metre arası, ana mendirek ve rıhtıma ise 35 metreden büyük tekneler bağlanabilecek. Mega Yat Limanı, özellikle güvenli bağlama yeri ve karaya çekilebilme sıkıntısı çeken 30 metre üzerindeki tekneler için çok önemli bir adres olacak. Mega Yat Limanı'nda, kısa ve uzun süreli bağlama imkanı, palamar hizmeti 7/24, dalgıçlık hizmetleri, pis su ve sintine tanklarının boşaltılması, tuvalet ve duş, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV bağlantısı, fiber optik ile Kablosuz internet erişimi, kapalı otopark, akaryakıt istasyonu (7/24), market hizmetleri sunulacak. Havalimanı başta olmak üzere birçok deniz ve kara ulaşım aracına yakınlığı dolayısıyla büyük bir lokasyon avantajına sahip olan Ataköy Marina, mega yat marinasının da eklenmesiyle Türk denizciliği adına büyük bir adım atmış oldu. Ataköy Marina yeni açılan Mega Yat Limanı ile birlikte tekne boylarına bağlı olarak toplam 1000 tekneye denizde bağlama yeri sağlayabilecek kapasiteye ulaştı.