Atina’da metro, tren ve tramvay iki gün çalışmayacak!

Atina’da metro, tren ve tramvay hatlarında çalışanlar yarın tekrar 24 saatlik greve giriyor

Metro, tren ve tramvay hatlarında çalışanların yarın için ilan ettikleri 24 saatlik grev, Yunanistan'ın başkentinde raylı ulaşımı bir kez daha durduracak.

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Hükümetin 3920/11 no'lu kanuna yapmak istediği değişikliklerin, alacaklıların planlarını kolaylaştırdığını ve kamu ulaştırma hizmetlerinin özel sektöre geçmesini sağlayacağını savunan sendika üyeleri “Kamu ulaştırma hizmetlerini özel sektörün eline bırakmayacağız, aynı zamanda olabildiğince daha adil ve daha ucuz tarife uygulamasına geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

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23 Şubat'ta gerçekleştirilmiş olan ilk grevden sonra, yarın ki grevi 3 Mart'ta üçüncü bir grev daha izleyecek.