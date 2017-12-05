Atlasglobal: Stratejik ortaklıkları değerlendirebiliriz

Farklı bölgelerde havayolu kurmayı planlayan Atlasglobal ile finansal fonlar ilgileniyor. İleride stratejik ortaklık değerlendirilebilir.

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Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, havacılık sektörü denetleme kurumu Skytrax’in verdiği “4 yıldızlı havayolu” sertifikasının tanıtım toplantısında gazetecilere şirketin önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“YATIRIM PLANLARIMIZ VAR”

“Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa pazarlarında havayolu kurma çalışmalarımız sürüyor. Güneydoğu Avrupa’da Arnavutluk, CIS bölgesinde Kazakistan ya da Rusya, Avrupa’da Romanya, Arap bölgesinde ise Suudi Arabistan’da 3 yıl içinde havayolu kurma planlarımız var” diyen Ersoy, “Birçok büyük havayolu ile ortak uçuş konusunda görüşmeler yapıyoruz. Ukrayna çıkışlı uçuşlar için uzun süredir Ukrayna Hükümeti ile görüşüyoruz; grup olarak bu ülkede otel yatırım planlarımız da var” dedi.

“STRATEJİK ORTAKLIKLARI DEĞERLENDİREBİLİRİZ”

“Atlasglobal’in cirosu 450 milyon dolar seviyesinde, bölgesel gelişmeler nedeniyle 2018’de yüzde 10’dan fazla büyüyemez. Bölgedeki gelişmeler hızlı büyümeyi mümkün kılmıyor, büyüme planlarımızı iki yıl sonrası için yapacağız, şu anda amacımız filoyu gençleştirmek” diyen Murat Ersoy, “Airbus operatörüyüz ancak Bombardier ile de görüşüyoruz, 2018 ilk çeyrekte filoya neyle devam edeceğimizin kararını vereceğiz. Birçok finansal fon bize yatırımla ilgileniyor. Şu anda olmasa da, önümüzdeki yıldan sonra stratejik ortaklıkları da değerlendirebiliriz” açıklamasında bulundu.