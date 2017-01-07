Atlı spor ruhsatsız çıktı

İstinye’deki 60 yıllık İstanbul Atlı Spor Kulübü yeni imar planıyla birlikte ruhsata kavuştu. Yeni planda kulüp, bölgenin görüntüsünü de bozacak

İstanbul'un en eski kulüplerinden Sarıyer İstinye'deki Atlı Spor Kulübü'nün ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 1956'da kurulan ve 39 bin 635 metrekarelik arazide kurulu Atlı Spor Kulübü'nün arazisi 1970'lerin başlarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne devredildi. 1998 yılında arazinin ortak kullanım hakkı 49 yıllığına İstanbul Atlı Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Binicilik Şubesi ile Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü'ne devredildi.

Parselin imar planını değiştirmek için 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma, 2015 yılına gelindiğinde Boğaziçi Kanunu kapsamında Sarıyer Belediyesi'nin yetkisine geçti. Yeniden başlatılan plan değişikliği çalışması aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi gündemine geldi.

RUHSATLARI YOK

Belediye Meclisi'nde oya sunulan plan raporunda, yapılacak değişikliğin gerekçesi açıklanırken ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Parseldeki spor tesisi ve binaların, mevcut planda yapılaşmaya dair bir hüküm bulunmadığı için “ruhsata bağlanamadığı”, bu nedenle mevcut yapıların korunmasının amaçlandığı belirtildi.

DİKEY YAPILAŞMA UYARISI

Ancak plan değişikliğine İBB'nin birimlerinden itiraz geldi. İmar Müdürlüğü, mevcut emsalin yani inşaat hakkının 0.5 olduğunu, teklif edilen değişiklikte ise yapıların yeniden yapılması halinde emsalin 1'e çıkarılarak toplam inşaat alanının 2 kat artırıldığını vurguladı.

Ayrıca yeniden yapılanma olduğunda dikey bir yapılaşmanın ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

Boğaziçi'nin silüetini etkileyecek

Planlama Müdürlüğü de teklifin, mevcut yapıların “yasallaştırılması” için yapıldığını ama alanda ticari fonksiyonlar önerilmesi ile yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunun artırıldığını vurguladı. Değişikliğin Boğaziçi'nin siluetinin olumsuz etkileneceği uyarısında da bulundu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu da inşaat hakkını 1'den 0.70'e indirdi. Parsele restoran, kafe, satış birimleri yapılabileceği ve bu ticari birimlerin kaplayacağı alanın toplam inşaat alanının yüzde 2'sini geçemeyeceği yönünde düzenleme yaparak plan teklifini İBB Meclisi'nin onayına sundu. Plan oy birliği ile kabul edildi.