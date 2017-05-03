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Austrian Post Aras Kargo için Rekabet Kurulu’na başvurdu

Aras Kargo'da çoğunluk Avusturyalıların eline geçebilir. Austrian Post şirketin yüzde 50 hissesini daha devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

11:433 Mayıs 2017
Ekonomi
Austrian Post Aras Kargo için Rekabet Kurulu’na başvurdu
Aras Kargo'da çoğunluk Avusturyalıların eline geçebilir. Austrian Post şirketin yüzde 50 hissesini daha devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Avusturyalı lojistik şirketi Austrian Post’un Aras Kargo’nun yüzde 50 hissesini diğer hissedarlardan devralması işlemi için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklama Rekabet Kurulu’nun sitesinde yer aldı.

Aras Kargo’ya 2013 yılında yüzde 25 hisseyle ortak olan Austrian Post, şirketteki payını yüzde 75’e yükseltmek için 2016 yılında süreç başlatmıştı.

Ancak Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Avusturyalı ortaklarının şirketteki payını yüzde 25’ten yüzde 75’e çıkarmak için sundukları satın alma opsiyonunu reddettiklerini belirterek, mevcut yüzde 25 hisselerini geri almaya da hazır olduklarını açıklamıştı.

REUTERS

Son güncelleme: 12:0203.05.2017
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