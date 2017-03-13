Avis Türkiye ve Yandex Navigasyon’dan iş birliği

Araç kiralama firması Avis, Türkiye’nin en çok kullanılan navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’un sesli yönlendirme özelliğini kullanarak reklam veren ilk marka oldu. Sektör için de bir ilki temsil eden uygulama çerçevesinde Yandex Navigasyon kullanıcıları güzergah üzerindeki Avis ofislerini harita üzerinde otomatik olarak görebilecek.

Araç kiralama firması Avis, Türkiye’nin en çok kullanılan navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’un sesli yönlendirme özelliğini kullanarak reklam veren ilk marka oldu. Sektör için de bir ilki temsil eden uygulama çerçevesinde Yandex Navigasyon kullanıcıları güzergah üzerindeki Avis ofislerini harita üzerinde otomatik olarak görebilecek.

Türkiye'de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama firması Avis, Yandex Navigasyon ile iş birliği yaptı. İş birliği sonrasında bir değerlendirme yapan Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, “Sektörde bir ilk olan böyle farklı bir projede Yandex ile ilk adımı birlikte atmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Mobilitenin öneminin giderek arttığı, zamanın herkes için çok değerli olduğu günümüzde, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bu konuda onlara bütünsel bir deneyim sunmak ve yaşatmak adına Avis olarak birçok ilke imza atıyoruz. Halihazırda Yandex Navigasyon ile süren iş birliğimiz içinde katma değerli bu projede ilk partner olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu uygulama ile şimdiden kendimizi müşterilerimize bir rota daha yakın hissediyoruz.” dedi.

Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt ise Yandex Navigasyon'un bu farklı reklam modeliyle Türkiye'de bir “ilk”i gerçekleştirdiğini ifade ederek; “Yandex Navigasyon, kullanıcıların trafikte hayatını kolaylaştıran katma değeri yüksek bir uygulama. En güncel yol durumu bilgilerini vererek milyonlarca kullanıcının günlük hayatında vazgeçilmez olan böyle bir uygulamadan reklam verenler de doğal olarak yararlanmak istiyor. Uygulamamız ile markaların seslerini duyurabilecekleri, kullanıcı deneyimiyle uyumlu bir model geliştirdik. Bu yenilikçi reklam modelini ilk olarak Avis Türkiye gibi sektörünün öncü ve lider markasıyla hayata geçirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Yeni reklam modeli nasıl çalışıyor?

Yandex Navigasyon'da 10 Mart'ta yayına başlayan Avis Türkiye reklamları şu şekilde gösteriliyor: Kullanıcılar rota oluşturduklarında “Rota oluşturuldu” veya rotalarına vardıklarında “Varış noktasına ulaştınız” şeklindeki sesli yönlendirmeler markanın ismiyle birlikte seslendiriliyor. Sesli yönlendirme, “Rota oluşturuldu. Avis keyifli yolculuklar diler” ifadesiyle düzenleniyor. Bununla birlikte kullanıcılar rotalarında devam ederken 150 metre yakında bulunan Avis ofisleri, otomatik olarak haritada Avis logosuyla birlikte beliriyor.