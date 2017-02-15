AVM ve otel parasıyla Merkez’e Bina

Merkez Bankası’nın 54 katlı yeni binası için ihaleye çıkılıyor. Karma kullanımlı projeyi inşa eden firma, alışveriş ve konaklama alanlarının satışından pay alacak.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alacak Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine çıkıyor. Tekliflerin en geç 28 Şubat'ta saat 11.30'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. İhaleyi kazanan firma, Merkez Bankası kampüsünde yer alacak ofis, alışveriş merkezi ve otel alanlarının satışından pay alacak.

GÖRÜLMEMİŞ İNŞAAT HAKKI

Ümraniye sınırları içerisinde yer alan ve 3328 ada 10 numaralı parselde bulunan 15 bin 960 metrekarelik araziye İstanbul Finans Merkezi (İFM) için hazırlanan imar planıyla Türkiye'de eşi benzerine rastlanmayan bir inşaat hakkı tanındı. Ada bazlı kentsel dönüşümün olduğu Fikirtepe'de bile arsa büyüklüğünün 4 katı kadar emsale dahil inşaat hakkı verilirken, Merkez Bankası'nın sahip olduğu arsa için 6 kat yani 97 bin 859 metrekare emsale dahil inşaat yapılması sağlandı. Emsal dışı tutulan alanlarla birlikte 16 dönümlük arsaya toplam 258 bin metrekarelik inşaat yapılabilecek.

İFM'nin tam ortasında yer alan Merkez Bankası'nın imar planına göre, söz konusu parsel üzerine alışveriş merkezi, rezidans, otel, sinema, tiyatro, ofis, lokanta, gazino, çarşı, özel hastane ve eğitim alanları yapılabilecek. TOKİ'nin düzenleyeceği ihaleyi kazanan müteahhit firma bu alanların satışından elde edilen gelirden pay alacak. Yapımı devam eden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) binaları için de TOKİ benzer bir yol izlemişti. BDDK binası için ihaleyi kazanan firma arsa karşılığı satış gelirini 1 milyar 861 milyon lira, idare payı gelirini ise 372 milyon lira olarak taahhüt etmişti. SPK binası için ise yüklenici firmaya 915 milyon 417 bin liralık satış geliri ve 215 milyon liralık TOKİ payı geliri taahhüt edilmişti. Merkez Bankası ihalesinde de teklifin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor.

TEMEL ATILDI, HIZLANDI

Hükümet 2007 yılında genel merkezleri Ankara'da bulunan kamu bankaları, finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınacağını açıkladı. Ataşehir'deki 300 bin metrekarelik dev arazi ise adres olarak gösterildi. Ocak 2008'de TOKİ projeyi finans merkezine dönüştürdü. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı Ekim 2009'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Emlak Konut GYO mimari tasarımı yaptırdı ve proje hazırlama süreci başladı. Kasım 2012'de projenin inşaatı için ilk adım İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında 15 Ekim 2016'da BDDK ve SPK binalarının temelinin atılması ile süreç hız kazandı.