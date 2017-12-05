AVM’ler artıyor esnaf kepenk indiriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, bu yılın ilk 9 ayında 21 bin 239 şirketin kapandığını açıkladı. Bu rakamın günlük ortalaması hesaplandığında, her gün 78 esnafın battığını görüyoruz. Ekonomide dengelerin bozulması iflasların artmasına neden oldu. Son iki yılda 175 bin 182 esnaf iflas ederken, artan AVM’ler de küçük esnafın rekabet gücünü yitirmesinde etkili oluyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, bu yılın ilk 9 ayında 21 bin 239 şirketin kapandığını açıkladı. Son 2 yılda kepenk kapatan esnaf sayısının ise 175 bin 182 olduğunu bildirdi. Tüfenkci, Türkiye'deki toplam AVM sayısının, 393 olduğunu da açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, kepenk indiren şirket ve esnaf sayılarının dikkat çekici olduğunu belirterek “Hükümet esnafa, sorunlarını aşabilecek oranda destek vermeli. Özellikle kent içi AVM'lerin yarattığı ciddi baskı, esnafı mağdur ediyor” dedi. CHP'li Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tüfenkci, “Ülkemizde 2016 yılının ilk 9 ayında 32 bin 670, 2017 yılının ilk 9 ayında ise 21.239 adet şirket kapanmıştır. Kapanan şirket sayısında azalma vardır” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, son 2 yılda kepenk kapatan esnaf sayısının ise 175 bin 182 olduğunu bildirdi. Bakan, Türkiye'de kapanan işyeri ve mağaza sayısıyla ilgili olarak da “Ülkemizde 1 Ocak 2016-12 Ekim 2017 tarihleri arasında toplam 410 bin 199 esnaf ve sanatkâr işletmesi tescil, 175 bin 182 esnaf ve sanatkâr işletmesi terkin edilmiştir. Bakkal, büfe ve marketler olarak faaliyet gösteren işletmelerden ise 39 bin 915 adedi tescil, 22 bin 301 adedi terkin edilmiştir” dedi.

TÜRKİYE'DE 393 AVM VAR

Türkiye'deki toplam alışveriş merkezi (AVM) sayısının da 393 olduğunu bildiren Bakan Tüfenkci, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması, gerekli bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde kurulacak olan Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.” açıklamasını da yaptı.Gürer ise, kapanan şirketler ve esnaf sayılarının ciddi rakamlara ulaştığını ifade etti.

KREDİLER DE YETERLİ OLMADI

Gürer SÖZCÜ'ye, “Verilen kredilerin de yeterli olmadığı anlaşılıyor. Hükümet esnaflar için sorunlarını aşabileceklerioranda destek ve ayakta kalmalarını sağlamalıdır. Özellikle kent içi AVM'lerin yarattığı ciddi baskı esnafı mağdur etmektedir. Sayın Bakan kapanan şirket sayısının azaldığını ifade ediyor ama 18 ayda 54 bin şirket kapandı diye olaya baksa durumu daha iyi görmüş olur. Son 9 ayda 21 binden fazla şirketin kapanmış olmasının ortaya koyduğu olumsuz tablonun da işsizlik ve yoksulluk olarak karşılık bulduğu unutulmamalıdır. Memur, işçi, çiftçi, esnaf, müteşebbis, her kesimin sorunları katlanmaktadır” dedi.

SATIŞLARI HIZLA DÜŞEN PERAKENDECİ UMUTSUZ

TÜRKİYE Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi, ekim ayında ara verdiği aşağı yönlü seriye kasım ayında devam etti. Endeks kasımda eksi 18.3'e kadar düştü. TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) bir önceki aya göre 1.7 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0.9 puanlık bir düşüş kaydetti. Yıllık bazda kaydedilen bu düşüşle, 13 ay sonra geçen ekim ayında ara verdiği aşağı yönlü seriye geri dönmüş oldu.

TOPARLANMA ALGISI DÜŞTÜ

Kasım 2017'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 21.8'i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 47.8'i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu. İşlerin geçen yıla göre durumu göstergesi eksi 45.6 puanla yılın en düşük seviyesine geriledi. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü, kasımda perakende güveninde en çok artış gösteren sektör oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye geçen yıla göre daha kötü performans sergiledi. Kasım 2017'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 14.4'ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 25.6 oldu.