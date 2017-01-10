AVM’ye giden kişi sayısı azaldı, harcamalar arttı

Son yıllarda ekonomi için önemli bir gösterge haline gelen AVM harcamalarının kasım ayı sonuçları açıklandı. Vatandaş kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre daha çok harcarken AVM'ye giden kişi sayısı azaldı. Vatandaş AVM'lere daha az giderken zenginlerin alışveriş merkezlerinde harcadığı para miktarı arttı.

Son yıllarda ekonomi için önemli bir gösterge haline gelen AVM harcamalarının kasım ayı sonuçları açıklandı. Vatandaş kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre daha çok harcarken AVM'ye giden kişi sayısı azaldı. Vatandaş AVM'lere daha az giderken zenginlerin alışveriş merkezlerinde harcadığı para miktarı arttı.

AVM Endeksi verilerine göre ciro endeksi, Kasım ayı itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile enflasyondan arındırılmadan karşılaştırıldığında yüzde 6,9'luk bir artışla 202 puana ulaştı. AVM'lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar, Kasım 2016 döneminde İstanbul'da 869 TL, Anadolu'da 703 TL olarak gerçekleşti.

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Türkiye geneli metre kare verimliliği aynı dönemde 770 TL'ye yükseldi. Kasım ayında en büyük ciro artışı ayakkabı kategorisinde gerçekleşti Geçtiğimiz yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 2016 Kasım döneminde endeks yüzde 7'lik artış gösterdi. Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı ise ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 24'lük artış gerçekleşti. Aynı dönemde, giyim kategori ciroları yüzde 14, yiyecek ciroları yüzde 10, hipermarket ciroları yüzde 7 ve teknoloji kategori ciroları yüzde 1 artış kaydederken AVM'lerdeki diğer* alanlar kategorisinde ise yüzde 2'lik düşüş yaşandı.

‘ZİYARET SAYISI YÜZDE 4.7 DÜŞTÜ’

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.) Ziyaret sayıları geçtiğimiz yıla oranla düşüşte… Kasım 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4.7'lik azalma görüldü.

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‘ZORUNLU HARCAMALAR YOĞUNLAŞTI’

AVM Endeksi sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Endeksimiz Eylül ayından beri yeniden artışa geçti. Bu hem AVM'lerimiz hem de perakende markalarımız için oldukça sevindirici bir ivme. Ekim ayındaki yüzde 1'lik artış sonrası Kasım ayındaki yüzde 6,9 artış Aralık ayında ciroların daha da artacağına işaret ediyor. Kategori bazlı artışlara baktığımızda ise son dönemlerde harcamaların giyim, ayakkabı, hipermarket gibi zorunlu harcama kalemlerinde yoğunlaştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘ZOR GÜNLERİ ATLATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Tüketici güven endeksinde yaşanan düşüşlerle birlikte bu veriler değerlendirildiğinde zorunlu harcamaların öncelik halinde geldiğini vurgulayan Belgü sözlerine şöyle devam etti; “Tüketicinin bazı harcama kalemlerinde öteleme yapmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kozmetik mağazalarının da yer aldığı diğer kategorisinde devam eden düşüş, bu kategoride kredi kartı taksitlerinin Eylül ayı itibariyle kaldırılması dolayısıyla yaşanan olumsuz etkilerin sürdüğünü gösteriyor. Gerek ülke olarak yaşadığımız üzücü olaylar, gerekse döviz kurundaki ani artışlar dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz ve ekonomimiz de bundan etkileniyor. AVM'ler açısından baktığımızda perakendeci, AVM ve kamu otoriteleri olarak hep birlikte bu zor günleri atlatmak adına işbirliği içinde çalışmaya devam etmek zorundayız.”