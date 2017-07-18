Son dakika… Avrasya Tüneli bugün bir başka zarar yazdı

'Kullanmadığım tünelin parasını niye ödüyorum' diyen vatandaş bugün Asya Avrupa geçişlerinde istese de Avrasya Tüneli'ni kullanamadı ama yine de parasını ödedi. Kullanılamayan 4 saatte kimse geçmemesine rağmen tünel 88 bin TL kazandı.

9 şiddetinde depreme dayanıklı olduğu belirtilen Avrasya Tüneli yağmur yağınca kapandı. Tünel işletmesinden yapılan açıklamaya göre Asya-Avrupa geçişleri bağlantı yollarında oluşan yoğunluktan ötürü ulaşıma kapatıldı.

Avrasya Tüneli’nde 68.500 geçiş için hazine garantisi verilmiş durumda. Devletin hesabına göre köprü günde 1 milyon TL’nin biraz üzerinde bir hasılat yapacak. Fakat resmi açıklamalara göre Avrasya Tüneli’nden günde 20 bin araç geçiyor. Aradaki 48.500 aracın faturasını vatandaş ödüyor. Köprü durduğu yerde zarar yazıyor.

Avrasya Tüneli 18 Temmuz Kamuoyu Bildirisi pic.twitter.com/6Cum4Hkx2c — Avrasya Tüneli (@avrasyatuneli) July 18, 2017

Avrasya Tüneli’nden bugün geçecek araç sayısı Asya-Avrupa geçişi kapandığı için normalde yetersiz olan sayının da altına düştü. Vatandaş bugün kelimenin tam anlamıyla geçmediği köprünün parasını ödedi. Tünel, Asya-Avrupa istikametinde saat 10:00’dan 14:00’a kadar kullanılamadı.

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