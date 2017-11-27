Avrasya Tüneli’nden geçenler dikkat! Hepinizi ilgilendiriyor

Avrasya Tüneli’nde zaman zaman gündeme gelen HGS/OGS arızaları nedeniyle bazı sürücülere ihlalli geçiş yaptıkları gerekçesiyle yüklü miktarda ceza geliyor. Çok sayıda sürücünün mağdur olduğu bu durum için, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de bu konuyla ilgili önemli bir karara imza attı.

Milliyet gazetesinden Arif Balkan’ın haberine göre, Avrasya Tüneli'ni kullanan bir kozmetik şirketi adına kayıtlı 34 AP 4999 plakalı araçla ilgili tüneli işleten şirket, ihlalli geçişleri belirten bir ihtarname gönderdi. İhtarnamede, aracın 13 kez tünelden geçişte ücretini ödemediği belirtilerek, geçiş ücretlerinin 10 katı tutarındaki cezanın ödenmesi talep edildi.

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‘TERS YÖNDE ÖDENMEDİ’

Ancak kozmetik şirketi yetkilileri, aynı aracın aynı OGS ile aralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Muallimköy-Samandıra, Mualimköy-Orhanlı otoyollarının da bulunduğu bazı ücretli yolları kullandığını kaydetti. Aynı OGS ile diğer paralı yollardan geçişte ücretin tahsil edildiğini belirten şirket yetkilileri cezaya itiraz etti. Geçiş ücretlerini de ödemek istedi. Ancak bu kez ücretlerin ‘cezadan bağımsız ödenememe' ilkesine takıldı.

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Geçiş ücretlerinin ödenememe sebebinin Avrasya Tüneli'ndeki sistem arızasından meydana geldiğini kaydeden şirket, mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de HGS/OGS teknik arızası nedeniyle ödenemeyen geçiş ücretleriyle ilgili katlanan cezaların sürücüden talep edilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, davaya konu 215.80 TL tutarındaki geçiş ücretlerinin cezasız ödenmesi için de tevdi yeri olarak Vakıfbank Adliye Şubesi'nde bir hesap açılmasına karar verdi.

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Kararı değerlendiren avukat HASAN Doğan, “Bu kararla sürücüler, OGS/HGS'lerinde yeterli bakiye olduğunu, yani ödeme yapılamamasının teknik arızadan kaynaklandığını ispat ettikleri takdirde sadece geçiş ücretlerini ödeyerek bu cezalardan kurtulabilecek” ifadelerini kullandı.