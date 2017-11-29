Avrupa Komisyonu’ndan vergi cenneti çıkışı

Avrupa Komisyonu'nun vergiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, AB hükümetlerinden, vergi cennetleri konusunda belirleyecekleri kara listeyi hazırlarken cesur olmalarını istedi ve bu listeye giren ülkelere mali yardımın kesilmesini önerdi.

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Son dönemlerde şirketlerin ve zengin kişilerin offshore hesaplarda vergi kaçırma işlemlerinin ortaya çıkması üzerine AB ülkeleri, bu ülkelerde, yasal olmasına rağmen yasadışı faaliyetleri gizleyebilen paravan şirketlerin kurulmasına engel olmak için vergi cennetlerinin listesini yayınlamaya karar verdiler. Yaklaşık bir yıl süren müzakereler sonunda AB maliye bakanları, 5 Aralık günü bu konuda bir kara listeye onay verecekler.

Ancak hükümetler, listeye hangi devletlerin gireceği ve yaptırımların neler olacağı konusunda görüş birliğine varmış değiller. Moscovici dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Üye ülkeleri, yıl sonundan önce vergi yasalarını Avrupa standartlarına uyumayı reddeden yönetimler hakkında bir Avrupa listesini onaylamaya çağırıyorum” dedi.

Finansal belgeleri ortaya çıkaran Panama Belgeleri ve benzer açıklamaların ardından oluşan kamuoyu baskısıyla AB hükümetleri ortak bir kara liste oluşturmayı kabul etmişlerdi. Tüm dünyada 92 yönetimin vergi şeffaflığı, zararlı vergi adetleri ve mali konularda işbirliği gibi alanlarda standartlara uyup uymadıkları denetlendi.

Moscovici, bazı ülkelerin AB’den gelen baskı üzerine vergi mevzuatlarını değiştirdiklerini ve 92 yönetimden yarısının 2018 yılında aynı bu yola gitme sözü verdiğini söyledi. AB’nin kara listesine kaç ülkenin gireceği bilinmiyor. Tam uyum göstermeyen ancak vergi kurallarını değiştirmeyi kabul edenlerin adları bir “gri listede” yer alabilir ve gizli tutulabilir.

Moscovici, Komisyon’un yaptırımlarının bu ülkelere verilen AB mali yardımı üzerinden uygulanmasını önereceğini söyledi. “Komisyon ağır ve zorlayıcı yaptırımlar önerecektir.” diyen Moscovici, AB bütçesinden, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan listeye giren ülkelere verilen mali yardımın dondurulacağını söyledi.