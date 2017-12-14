Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi. ECB faiz oranlarını uzun süre düşük tutacağını taahhüt ederken, gerektiğinde ekonomiye daha fazla destek sağlama taahhüdünü sürdürdü. İngiltere Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 0.5'te sabit tuttu.

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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Ocak ayından itibaren varlık alımlarını yarı yarıya azaltmayı kabul etmesinden altı hafta sonra, tahvil alımlarını en azından Eylül sonuna kadar sürdürme ve büyüme ve enflasyonda toparlanmayı desteklemek için vadesi gelen krediden yeniden nakde yatırım yapmaya çok sonraya kadar devam etme konusundaki kararlılığını tekrarladı.

ECB kredi maliyetlerini belirleyen politika faizini beklenildiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini ise beklenildiği gibi yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB’nin para politikası kararlarının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi’nin saat 1630’da yapacağı konuşmaya çevrildi.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI SABİT TUTTU

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası da (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 0.5’te sabit tuttu. Karar oybirliğiyle alındı.

BOE geçen ay on yıldan uzun süredir ilk kez faizleri artırmıştı.

BOE Brexit görüşmelerinde geçen hafta atılan adımın İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden düzensiz bir şekilde çıkma riskini azalttığını ve ekonomik güveni artırabileceğini belirtti.

Merkez bankası geçen ay belirttiği faiz oranlarının kademeli şekilde artırılması gerekebileceği görüşünü tekrar etti.