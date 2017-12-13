Avrupa Parlamentosu döner kararını verdi!

Avrupa Parlamentosu, fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa’da dönerin kaderini belirleyecek olan kararını verdi. Fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi. Türk lezzeti döner, Avrupa restoranların dönmeye devam edecek.

Avrupa Parlamentosu’nun çevre koruma komisyonunda, döner kavgası yaşanmıştı. Sosyalist ve Yeşillerli gruplar, dönerin dondurulmasında ve daha sonra büfelere verilmesinde kullanılan fosfatın kaldırılmasını istemişti. Etin içindeki suyla çeşitli et ürünlerini bir arada tutan fosfatın döner sektöründen çıkarılmasıyla, artık dönerin dik olarak durmasının mümkün olmayacağı, etlerin dağılıp döküleceği ve kuruyacağı açıklanmıştı.

Avrupa Birliği Komisyonunun eğilimi, “Fosfat sadece dondurulacak döner ürünü için kullanılsın” yönündeyken, Sosyalistler ile Yeşiller, “Özellikle kan dolaşımı ile kalp gibi konularda sağlığı tehdit eden birincil nedenlerden” dolayı fosfatın tamamen kaldırılmasını istiyordu.

AVRAPALI GÜNDE 500 TON YİYOR

AB içinde şu anda günde 500 ton döner eti tüketiliyor ve bunun %80’i Almanya’daki Türkler tarafından üretiliyor. Döner üretim sektöründe ise yaklaşık 110 bin kişi çalışıyor.

‘KOLADA DAHA ÇOK’

Gıda mühendisleri, fosfatın katkı maddesi olarak konserveden pastaya, dondurulmuş et ürününden kolaya kadar pek çok gıdada kullanıldığını belirtiyor. Örneğin kolada çok daha yüksek oranda fosfat bulunduğunu kaydeden gıda mühendisleri, AB’de başlayan tartışmanın önyargı içerdiğini savunuyor.