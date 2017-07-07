Avrupa Parlamentosu’nun kararı TL’yi olumsuz etkiledi

AB ile Türkiye arasında iplerin kopma noktasına gelmesi piyasalarda kaygı ile takip ediliyor. Karardan sonra Euro 4.1470 lirayı, dolar 3.6369 lirayı test etti.

Günlerdir hareketli saatler yaşayan döviz piyasası Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri askıya alma kararı vermesi ile kontrolden çıktı. Kararın açıklanmasından sonra Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro 4.1470 liraya kadar yükselerek rekor kırarken, dolar 3.6369 lirayı test etti. Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin kopma noktasına geldiğinin görülmesi ile para piyasalarında hava TL'nin aleyhine döndü.

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RİSKTEN KAÇIYORLAR

Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmaya başlamalarıyla gelişen ülke paralarıyla birlikte TL'de başlayan değer kaybı Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyona başlayabileceği tedirginliğinin etkisiyle artmıştı. Son olarak Güney Afrika'nın merkez bankasını kamulaştıracağı haberleri ve FED toplantı tutanakları da global piyasalarda doların güç kazanmasına neden olmuştu.

Serbest piyasada dolar 3.6070 liradan, Euro ise 4.0930 liradan güne başladı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'nin AB ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören raporu düzenlenen oylama ile kabul etti.

Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan raporun 477 evet oyu aldığı belirtildi. Kararın açıklanmasından sonra açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, “İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu. Bu nedenle AP raporunu, son iki senedir olduğu gibi geçersiz yok hükmünde kabul ediyoruz” dedi. Kararı eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, “Tam üyelik sürecinin canlandırılmasına yönelik bir yol haritası benimsedik. 25 Temmuz'da detaylı olarak görüşülecek” dedi.

TL’DE YÜZDE 3 KAYIP

Küresel piyasalara paralel hareket eden lira, yurtiçi risklerin de artmasıyla hafta başından bu yana dolar ve Euro karşısında yüzde 3 değer yitirdi. Dolar günü 3.6220 liradan, Euro 4.1270 liradan tamamladı. Analistler, AB ile gerilen ilişkilerin, TL varlıklarda değer kaybının artmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Borsa İstanbul, yüzde 0.11'lik yükselişle 100.855 puandan başladı. Karardan sonra piyasalarda TL aleyhine fiyatlamalar artarken, Borsa İstanbul'da kayıplar yaşandı. AB ile ilişkilerin kopma noktasına gelmesinin etkisi borsada da hissedildi. Satışlar sınırlı kalınca borsa günü yüzde 0.12 kayıpla 100.627 puandan tamamladı.

ABD’NİN İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

ABD'de ekonomik aktivitenin canlandığına yönelik göstergeler, doların küresel piyasalarda yeniden güç kazanmasına neden oluyor. ABD'de dün açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi ise beklentileri karşılamaya yetmedi. 188 kişilik artış beklentilerine karşı istihdam 158 kişi ile sınırlı kaldı. Veri global piyasalarda doların ateşinin düşmesinde etkili oldu. Yine bugün açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verileri doların yönünü belirlemesi bakımından etkili olacak.

FED TUTANAKLARI DOLARA DESTEK

ABD Merkez Bankası'nın (FED) haziran ayı toplantı tutanaklarında para politikasının gelecek dönemde seyrine ilişkin görüş ayrılıklarının artması piyasalarda kaygı uyandırdı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında ABD'de faiz artışlarının gelecekte nasıl olacağına dair bir görüş birliği olmadığı görüldü. Tutanaklarda yetkililerin faiz artış hızına ilişkin görüş ayrılıklarının gittikçe arttığı dikkati çekti.

İŞ DÜNYASINDAN BÜYÜK TEPKİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kararın ne Türkiye'ye ne de AB'ye yararı olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine dönük çabaların sürdürülmesi gereğine inanıyoruz” dedi. AP'nin kararının yıkıcı bir karar olduğunu vurgulayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, “Bu karar Türkiye'nin AB ile ilişkilerini zayıflatmaya dönük girişimlerin devamıdır” ifadelerini kullandı.

FÜZE GERİLİMİ ETKİLİ OLUYOR

KUZEY Kore gerilimi yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley'in, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi nükleer füze programından vazgeçirmek için güç kullanmaya hazır olduklarını açıklaması yatırımcıların risk iştahını kesti. Haley, Kuzey Kore'nin diplomatik bir çözüm bulma fırsatını hızla yok ettiğini ve ABD'nin hem kendisini hem de müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya'nın, K. Kore yanlısı bir tutum içinde olması krizi derinleştiriyor.