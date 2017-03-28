Avrupa’nın kaybedeni İstanbul

İlk 2 ayda yüzde 47.6 gerileyen doluluk oranı ve son 3 yılda yüzde 65 eriyen oda fiyatları ile İstanbul, Avrupa’nın en çok kaybeden şehri oldu

İlk 2 ayda yüzde 47.6 gerileyen doluluk oranı ve son 3 yılda yüzde 65 eriyen oda fiyatları ile İstanbul, Avrupa’nın en çok kaybeden şehri oldu

Turizm sektöründe yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte toparlanma umutları yerini ikinci dip dalgasına bırakırken, İstanbul, ilk iki ayda yüzde 25 oranında düşen oda fiyatları ile Avrupa'nın en çok kaybeden şehri oldu. Yüksek yatak kapasitesi nedeni ile İstanbul'un otoriteler tarafından özel olarak ele alınması gerektiğini kaydeden turizm sektörü, bu trendin devam etmesi halinde İstanbul'un 2017'yi kaybetme noktasında olduğuna dikkat çekti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan Şubat 2017 ülke performans verilerine göre, Türkiye genelindeki doluluk oranları 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1.7'lik artışla yüzde 50.5 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde İstanbul'daki doluluk oranları ise yüzde 0.7'lik düşüş ile yüzde 47.6 olarak ölçüldü. Bu dönemde, İstanbul'da asıl gerileme ise fiyatlarda yaşandı. Rapora göre 3 yıl önce beş yıldızlı otellerde 200 Euro olan ortalama günlük oda fiyatları, şubat ayında yüzde 64.85 düşüşle 70.3 Euro'ya geriledi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 87.1 Euro olarak açıklanmıştı. İstanbul bu rakamlarla Avrupa'nın en çok gelir kaybeden turizm destinasyonu oldu.

KAPASİTE SORUNU VAR

Sektör açısından oldukça vahim bir tablo ortaya koyan raporu değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İstanbul'un artık özel uygulamalarla ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Aksi bir durumda 2017 yılının da kayıp hanesine yazılacağını anlatan Bayındır, İstanbul'un turizmdeki sıkıntıyı en fazla hisseden şehir olduğunu dile getirdi.

Timur Bayındır, konaklama sektöründe fiyat düşüşlerinin ciddi bir boyuta ulaştığına işaret ederek, “Fiyatlar bu kadar düşerken konaklamada fazla kapasite sorunu da sektörü olumsuz etkiliyor. Özellikle İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir almak gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye'den vazgeçmezler

İstanbul'daki bu hızlı düşüşe karşılık kıyılarda ise erken rezervasyondaki hareketlilikle birlikte, özellikle Rusya pazarında 2015 rakamları hedefleniyor. Tüm siyasi gerginliklere rağmen Avrupalı ve Rus turistlerin Türkiye'den vazgeçemeyeceklerini aktaran Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, referandum sonrasında Avrupa pazarındaki rezervasyonlarda da hareketlenme beklediklerini anlattı.

Ayık, Rusya pazarında 2015'teki rakamların da üzerine çıkabileceklerini kaydederek, şöyle devam etti: “Erken rezervasyon rakamları oldukça sevindirici. 2015 rakamlarının üstünde, 2014 rakamlarına yaklaşılmış gibi görünüyor. Süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız takdirde Rusya Federasyonu ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan da önemli sayıda bir akışın olmasını 2017 yılında bekliyoruz. Şu andaki durum onu gösteriyor.”

Osman Ayık, iç turizmde de rakamın 10 milyon ziyaretçiye çıkmasını beklediklerini ifade etti.