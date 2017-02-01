Avustralyalı Octet Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ’ye faaliyet izni verdi.1988'de

Clive Isenberg, Avustralya'da özellikle KOBİ'lerin işletme sermayesi finansmanına yönelik Scottish Pacific Business Finance'i management buy-out yöntemiyle devraldı.

Yıllar içinde bu kurum yıllık 4 milyar ABD Dolarını aşkın hacmi ile konusunda ülkenin en büyük finansal kurumu haline geldi. 2000 yılında Clive Isenberg, Scottish Pacific Business Finance'i o yıl Avustralya'nın beşinci büyük bankası olan St George Bank'a (halihazırda Westpac'in iştiraki) sattı. Clive Isenberg, izleyen üç yıl boyunca Scottish Pacific'in genel müdürlük görevini sürdürdü.

2004 yılında Clive Isenberg, Çin'den Avustralya ve Yeni Zellanda'ya olan ihracatı hedef alan ticaretin finansmanı konusunda faaliyet gösterecek bir finansal kurum kurma amacıyla Çin'e yerleşti. O yıllarda Çin'deki bankaların KOBİ'leri finanse etmek konusunda yüksek kredi riski ve yetersiz kredi bilgisinden dolayı isteksiz olmaları, Clive Isenberg'i özellikle KOBİ'lerin finansmanına yönlendirdi.

2004'lerin başında Şangay'da öncelikle Avustralya, Kuzey Amerika, İngiltere ve Güney Afrika'ya ihracat yapan Çinli üretici KOBİ'leri hedef alarak, bunlara ne şekilde finansman sağlanabileceği konusunu araştırdı. Bu araştırma Haziran 2006'ya kadar devam etti. Bu tarihte, Clive Isenberg ve Çinli ekibi 29 numaralı planı devreye sokmaya karar verdi: Kredi kartı konseptinde hizmet verecek olan Octet Ticaret Kartı.

“Octet Ticaret Kartı” 11 Şubat 2008'de hayata geçti,