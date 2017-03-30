Ayaklı borsa da eski günlerini arıyor

Serbest döviz piyasasının kalbi sayılan Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa' eski kalabalık günlerini mumla arıyor. Serbest piyasaya yön veren Altıncılar Sokak'ta esnaf şu an çay içerek vakit öldürüyor. Sokak eski canlılığından oldukça uzak.

Televizyonda muhakkak görmüşsünüzdür. Kapalıçarşı’da tıkış tıkış bir şekilde daracık sokağa doluşmuş yüzlerce insan telefonda hararetli bir şekilde konuşur. Kulağından telefonu düşürmeyen bu insanlar civardaki döviz bürolarının çalışanlarıdır ve yaptıkları alım satımlarla aslında Türkiye’nin serbest döviz piyasasını yönlendirirler.

Serbest döviz piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı’daki Altıncılar Sokak’ta, hararetli telefon konuşmalarında aslında milyonlar alınıp satılmaktadır. Kimi zaman dev bankalar bile bu sokağın müşterisi olurlar. Sokağın da kendine has bir jargonu vardır. Dolara “tam”, sterline “kraliçe”, İsviçre frangına “çikolata”, riyale “hacı”, liraya da “çuval” denir. Halk arasında bu sokağa ‘ayaklı borsa’ da denir.

Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı’nın son zamanlardaki durgun halini göstermek için Kapalıçarşı’ya gittik. Çarşı’nın bomboş sokaklarında konuştuğumuz esnaf, turistin gelmemesinden ve iş yapamadıklarından şikayetçiydi. Kapalıçarşı’da iken Altıncılar Sokağa da uğradık.

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Sokak da Kapalıçarşı’nın son durumu gibi eski günleri gibi kalabalık değildi. Telefonla alım satım yapan birkaç kişi harici sokağın içinde olanlar çay içip vakit öldürüyordu. Piyasaların durgunlaştığını belirten Kapalıçarşı esnafından Naip Topal sokağın durumunu “Eskiden bu saatte sokak dolup taşardı. İnanın içeri bakmak bile imkansızdı. Saat 13:00 ve bu saatte sadece birkaç kişi var görüyorsunuz” şeklinde özetledi.

80’li yıllarda dövizin serbest bırakılmasıyla Ayaklı Borsa hareketlenmeye başladı. Ağustos 1989 da çıkartılan 32 sayılı Kararname ile özel kişiler tarafından döviz işlemlerinin yapılması serbest bırakılınca burası de bir “kara borsa” olmaktan çıkıp yasal bir serbest döviz piyasası durumuna geldi.

Ayaklı Borsa’nın hareketli olduğu günlerden kareler…