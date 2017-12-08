Aylık en yüksek reel getiri Külçe Altın´da oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.95. tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.49 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; dolar yüzde 3.73, euro yüzde 3.57 reel getiri sağladı. Buna karşılık; mevduat faizi yüzde 1.12, BIST 100 endeksi yüzde 0.42, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4.39 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 4.11, külçe altın yüzde 0.81 reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0.60, BIST 100 endeksi yüzde 0.10, DİBS yüzde 3.89 kaybettirdi. Külçe altın üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.24 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.73 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26.62 ile en yüksek kazancı sağladı. Buna karşılık DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.74 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.