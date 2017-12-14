Bahis sitelerine karşı BDDK’dan yeni hamle

BDDK yasa dışı bahis ve şans oyunlarının önüne geçmek için ‘cebe havale’ işlemlerine yeni kısıtlamalar getirdi. Bankaların bir çoğu yeni uygulamayı hayata geçirdi.

Dünya gazetesinden Uğurcan Gökçen’İn haberine göre, bankaların ‘cebe havale' çözümünü müşteri kazanmak için fırsata çeviren yasa dışı bahis ve şans oyunları sitelerine, BDDK kırmızı ışık yaktı. Böylece, sessiz sedasız yapılan bir düzenleme ile cebe havalede hem işlem adedine hem miktarına sınır getirildi. ‘Cebe havale' işlemi artık 24 saat içinde en fazla 500 TL ve iki defa yapılabilecek. Yasa dışı bahis sitelerinde yılda dönen paranın 50 milyar TL'yi bulduğu tahmin ediliyor.

Yasa dışı bahis sitelerinin engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Uzun zamandan beri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bu konuda bazı çalışmalar içerisinde olduğu biliniyordu. Yasa dışı bahis ve şans oyunları siteleri ile ilk olarak MASAK'ın ilgili banka hesaplarını tespit ederek kapatıldığı öğrenilmişti. Hesapların kapanmasının ardından bu defa söz konusu siteler ödemeleri ‘cebe havale' ile tehsil etme yöntemine başvurdu. Bu defa devreye BDDK girdi ve ‘cebe havele' işlemlerine yeni kurallar getirdi.

BDDK tarafından bankalara gönderilen “Cebe Havale Sistemi Kural Seti” konulu yazıda, “Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yapılan incelemelerde bir bankacılık işlemi olan ‘cebe havale' işleminin sıklıkla kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu durumun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgililerle mutabık kalındı” denildi.

“YASAL İŞLEM” UYARISI GÖNDERİLECEK

BDDK'nın bankalara gönderdiği yazıda yaptırımlarla ilgili de önemli bir karar yer aldı. Göndericiye ve alıcıya illegal bahis ve kumar oynamanın suç olduğuna ve gerçekleştirilen işlemin bu suçlarla alakalı olduğunun tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem başlatılacağına dair BDDK tarafından oluşturulacak ve ilgili bankalarca esas alınacak ortak bir uyarı metni iletilecek.

50 MİLYAR LİRA

Türkiye'de yasal bahisten yüzde 40'a yakın vergi ve kamu kesintisi yapılıyor. Yasa dışı bahiste ise herhangi bir vergi ya da kamu payı kesintisi yok. Bu nedenle yasa dışı bahiste, normal bahise göre 2 katı kazanç meydana geliyor. Bu durum yasa dışı bahis oynayanlara ve oynatanlara daha cazip geliyor. Artan yasa dışı bahis oyunlarının yıllık işlem hacminin 40-50 milyar lira seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam Türkiye'nin kamusal kaybının bu alanda nasıl ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.