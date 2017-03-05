Bakan Ağbal: “2B arazisi ödemelerini 6 ay uzattık”

Maliye Bakanı Naci Ağbal 2B arazisi ödemelerinin uzatıldığını açıkladı.

Sakarya'ya bir dizi ziyaret için gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyaretler kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Sakarya için ikinci üniversite ve 2B arazileri ile ilgili açıklama yapan Bakan Ağbal, “7 Mart tarihinde getirdiğimiz bir başvuru imkanı vardı ama o imkan bitiyordu, ancak hükümet olarak aldığımız kararla bu ödemeleri 6 ay daha uzatıyoruz” dedi.

Programda konuşan Bakan Ağbal, ikinci şehir üniversitesinin Sakarya'ya kurulacağını söyleyerek, “Sakarya'da artık bir üniversite yeterli olmuyor. İnşallah Sakarya'da ikinci bir üniversiteyi kurmak üzere valimiz, milletvekilimiz, şehrin ileri gelenleri çok güzel bir gayret içerisindeler. Biz de Bakanlık olarak buna destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

2B arazilerinin ödeme tarihlerinin uzatıldığını söyleyen Bakan Ağbal, “Anlıyorum ki Sakarya'da da çok sayıda 2B arazisi var. Vatandaşlarımızdan bir kısmı zamanında müracaat etmiş ama ödemelerini yapmakta sıkıntı çekmiş. Taksitlerini ödememiş, peşinatını ödememiş 2B arazisini alma hakkını kaybetmiş. Bununla ilgili 7 Mart tarihinde normalde getirdiğimiz bir başvuru imkanı vardı ama o imkan bitiyor, yani 7 Mart tarihi geldiğinde artık ödemelerini aksatanlar bu sistemden çıkacaklardı. Fakat hükümet olarak bir karar aldık, inşallah Sakarya başta olmak üzere bütün vilayetlerimizde 2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini veya taksitini ödemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Dolayısıyla 6 aylık süre zarfında ödemelerini yapabilecekler, yani Eylül ayına kadar bu ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak üzere başvurmamış vatandaşlarımız vardı onların başvuruları da 7 Mart'ta bitiyordu. Bu konuda da inşallah hükümet olarak aynı uzatmayı yapıyoruz. Onu da 6 ay süreyle uzatıyoruz. Dolayısıyla Sakarya'daki vatandaşlarımız ve Türkiye'de çeşitli illerde 2B arazisi olan vatandaşlarımıza böylelikle 6 ay süreli böyle bir imkan sunmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İHA