Bakan: Bunlar SİT alanına bile inşaat yapacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den SİT alanı çıkışı... Bakan, "Şu anda bıraksanız birinci dereceden SİT alanlarında inşaatlar başlayacak. Müraacatlar hep o yönde ilerliyor. Milyonlarca metre kareyi heba edecekler. Bıraksanız koyların içerisinde o güzelim koylarda devasal yapılar çıkacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İhlas Holding'e ziyarette bulundu. Özhaseki, Birinci derecede SİT alanlarında yapılar yükselmesi için bakanlığa bir çok başvuru geldiğini belirtti. Bakan Özhaseki, “Şu anda bıraksanız birinci dereceden SİT alanlarında inşaatlar başlayacak. Müraacatlar hep o yönde ilerliyor. Milyonlarca metre kareyi heba edecekler. Bıraksanız koyların içerisinde o güzelim koylarda devasal yapılar çıkacak” dedi.

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Çevre konusunda hassasiyetlerinin bulunduğunu söyleyen Özhaseki, “Bugünlerde ihmal edilen bölüm çevre, çünkü şehircilik çok hızlı gelişiyor. İnsanlar şehirlerde yaşadığı için belediyelerle ilgiliyim fikre sahipler. Deprem gibi bir gerçek var. Bunun neticesinde olabilecekler hepimizi korkutuyor. Belediyeler bazen öne çıktığı için şehir daha çok öne çıkıyor. Ama diğer taraftan da çevre açısından müthiş derecede derinden takip edilen bir iş var.

ʻʻ Müraacatlar hep o yönde ilerliyor. Milyonlarca metre kareyi heba edecekler. Bıraksanız koyların içerisinde o güzelim koylarda devasal yapılar çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Bu çevre noktasında da hassasiyetimiz çok ön plandadır. Sebebine gelince; yaşadığımız çevre milyonlarca yılda oluşmuş. Bu çevrede oluşabilecek herhangi bir zarar hayatiyetimizin sona ermesi demektir. Şu anda bıraksanız birinci dereceden SİT alanlarında inşaatlar başlayacak. Müraacatlar hep o yönde ilerliyor. Milyonlarca metre kareyi heba edecekler. Bıraksanız koyların içerisinde o güzelim koylarda devasal yapılar çıkacak. İnsanoğlunun bitmek bilmeyen bir para kazanma hırsı var. Ama mücadeleye devam ediyoruz . Özel koruma alanlarımız var. Orada kendine has çalılar var. Bunlarla ilgili düzenlemeye devam ediyoruz. Şehirciliğin temel ilkelerini yeniden yazmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde imar ile ilgili yeni bir takım yasalar gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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PARSEL BAZLI YOĞUNLUK

Bakan Özhaseki, parsel bazlı yoğunluk anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirterek “Eğer bir yerde bir plan oluyorsa ve bu karşı tarafa bir rant sağlıyorsa rantı devlet alsın istiyoruz” dedi. Özhaseki, “Türkiye'nin kadim şehirciliği var. Binlerce yıllık medeniyetin üzerine kurulmuş şehirciliği var. Ama son yüz yıl içerisinde bir zaafa uğramış. Bu zaafta biraz planlamaları biraz geç yapmışız. Daha sorma göçlere maruz kalmışız. İdeolojik bir belediyecilik anlayışı sarmış. Böyle olunca adeta şehirlerimizi perişan etmişiz. Önemsediğimiz birkaç şey var. Parsel bazlı yoğunluk anlayışından vazgeçilsin istiyoruz. Birisi tapusunu eline akıp geldiği zaman onun ki yükseltilmesin. Eğer bir yerde plan tadilat oluyorsa ve bu karşı tarafa bir rant sağlıyorsa rantı devlet alsın istiyoruz” şeklinde konuştu.

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‘2000’E KADAR YAPILAN YAPILAR RİSK TAŞIYOR’

Şehir planları üzerlerinde oynanmasını istediklerini aktaran Bakan Özhaseki, bunun bir taraftan şehirlerin silüetleri adına bir taraftan da adalet duygusunu sarsmaması açısında doğru olduğunu vurguladı.

Çok hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm yapmak istiyoruz.

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Türkiye'nin deprem gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Özhaseki, “Kentsel dönüşümün yeni ilkelerini yazdık. Kanun olarak önümüzdeki günlerde Meclis'e gelir, bunları tartışırız. Çok hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm yapmak istiyoruz. 2000'e kadar yapılan yapıların biraz risk taşıdığını hepimizin bilmesi lazım. Çünkü eski yönetmeliğe göre yapılmış. Gölcük depreminden sonra çıkan yönetmeliğe göre yapılanlar biraz sağlam gibi gözüküyor” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönem bu kentsel dönüşümün hızlanacağı bir dönem olacak diye düşünüyorum”



İHA