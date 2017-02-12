Bakan Faruk Çelik: Organik çay üretimine geçiyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, katıldığı canlı yayında önemli soruları yanıtladı.

Bakan Çelik bu yıl, Rize’deki Fırtına Vadisi’nin doğusunda 200-250 bin dekarlık alanda organik çay üretimi yapılacağını açıkladı. Bakan Çelik, “Gelecek yıl bütün Rize, Trabzon ve Artvin’deki çay bahçelerinin organik tarıma geçtiğini herkes görmüş olacak” dedi.

26 YILDA 4 MİLYON HEKTAR TOPRAK TARIMDAN ÇIKTI

Tarım konusunun politik malzeme yapılamayacağını vurgulayan Bakan Çelik, “Eğer politika yapılırsa biz de politika yaparız. Kimin döneminde ne kadar tarım roprağı tarımdan çıkmış. Bunların bir faydası yok, Türk tarımına bir şey kazandırmaz. 26 yılda Türkiye’de 4 milyon hektar toprak tarımdan çıkmış” dedi.

REFERANDUM YORUMU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik referandum sürecine ilişkin olarak, “Türkiye’nin hayrına bir şey düşünmeyen insanlar seçilecekmiş gibi yorumlar yapılıyor. Burada cumhurbaşkanlığına aday olacak insanların mutlaka donanımı, birikimi ve Türkiye için söyleyeceği çok sözü olan insanlar olacağı düşüncesiyle baktığınız zaman daha rahat düşünürsünüz. Gelecekteki cumhurbaşkanı adaylarımızın bu çift başlılıktan tek başlı bir yönetime dönüşmesinin, meselelerin çözümüne hız kazandıracağı inancı içerisindeyim. Ayrıca kamplaşmaya değil, uzlaşmaya neden olacak” dedi.