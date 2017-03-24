Bakan Müezzinoğlu: Kıdem tazminatı güvenli bir adreste birikmelidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TÜMSİAD'ta katıldığı toplantıda kıdem tazminatıyla ilgili bir işverenin sorusu üzerine hem çalışanın hem de işverenin yararına olacak, sürdürülebilir ve hakkaniyetli bir sistemi kurmak zorunda olduklarını belirtti. Müezzinoğlu, "Bir çalışanın hak ve hukukunun 5 yıl, 10 yıl, 15 veya 20 yıl sizin kasanızda birikmesi doğru değil. Bugün kasa uygunsa yarın bunun uygun olup olmayacağını bilmiyoruz. Biz nasıl bakanlık olarak primleri her ay sonu sizden alıyorsak, alamadığımız zaman 'şu veya bu cezaya muhattapsınız' diyorsak burada da kıdem tazimanatı, işçinin hakkı sizin kasanızda birikmemelidir. O, güvenli bir adreste birikmelidir" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TÜMSİAD'ta katıldığı toplantıda kıdem tazminatıyla ilgili bir işverenin sorusu üzerine hem çalışanın hem de işverenin yararına olacak, sürdürülebilir ve hakkaniyetli bir sistemi kurmak zorunda olduklarını belirtti. Müezzinoğlu, "Bir çalışanın hak ve hukukunun 5 yıl, 10 yıl, 15 veya 20 yıl sizin kasanızda birikmesi doğru değil. Bugün kasa uygunsa yarın bunun uygun olup olmayacağını bilmiyoruz. Biz nasıl bakanlık olarak primleri her ay sonu sizden alıyorsak, alamadığımız zaman 'şu veya bu cezaya muhattapsınız' diyorsak burada da kıdem tazimanatı, işçinin hakkı sizin kasanızda birikmemelidir. O, güvenli bir adreste birikmelidir" diye konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)’ın Levent’teki İstanbul Şubesi’nde ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ adlı toplantıya katıldı.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın evsahipliğinde üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğiyle Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş teşvik ve destekleri verdiklerini, 1,5 milyon istihdamı da hep birlikte başaracaklarını söyledi.

İstihdamın işverene yük değil daha fazla üretim imkanı sunduğuna vurgu yapan Müezzinoğlu, “2017’de istihdama artı aldığınız her kişinin 773 liralık tüm vergi, prim, resmi olarak ödenecek paranın tamamını biz üstleniyoruz” diye konuştu.

“BİZ MATEMATİK MEDENİYETİNİN DEĞİL ÖNCE RAHMET VE BEREKET MEDENİYETİNİN MENSUPLARIYIZ”

Müezzinoğlu, işsiz gençlere seslenerek “Çalışmak isteyen 1,5 milyon genç kardeşimizin yanındayız. Zaman zaman iş beğenmemezlik gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak o çalışmak isteyen gençleri de daha iyi motive etmeliyiz. Ürettiğin bereketi gelir. Biz matematik medeniyetinin değil önce rahmet ve bereket medeniyetinin mensuplarıyız. Yani çalışmak isteyen kardeşlerimiz bir yerden ipin ucunu tutmak, hiç olmadı kahvede köşede zamanı heba etmek yerine az olsun ama bereketiyle gel üretime katkı sağla” ifadelerini kullandı.

“İŞ HUKUKUNDA ÖNEMLİ SIKINTILAR VAR”

İşveren ile çalışan arasında iş hayatını düzenleyen hukukta önemli sıkıntıların olduğunu kaydeden Bakan Müezzinoğlu, bununla ilgili olarak önümüzdeki dönemde Adalet Bakanlığı ile iş mahkemeleri kanununda ilgili tarafların katılımıyla bir çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Toplantıda TÜMSİAD üyelerinin sorularını da yanıtlayan Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili bir soru üzerine hem çalışanın hem de işverenin yararına olacak, sürdürülebilir ve hakkaniyetli bir sistemi kurmak zorunda olduklarını dile getirdi.

“KIDEM TAZMİNATI GÜVENLİ BİR ADRESTE BİRİKMELİDİR”

“Kıdem tazminatının özü doğru ancak şu andaki pozisyonu çok yanlış” diyen Müezzinoğlu, şunları söyledi:

“Bir çalışanın hak ve hukukunun 5 yıl, 10 yıl, 15 veya 20 yıl sizin kasanızda birikmesi doğru değil. Bugün kasa uygunsa yarın bunun uygun olup olmayacağını bilmiyoruz. Biz nasıl bakanlık olarak primleri her ay sonu sizden alıyorsak, alamadığımız zaman şu veya bu cezaya muhattapsanız diyorsak burada da kıdem tazimanatı, işçinin hakkı, sizin kasanızda birikmemelidir. O, güvenli bir adreste birikmelidir. Güçlü bir sisteme ihtiyacımız var. İnşallah bu yıl merkeze çalışanın hak ve hukukunu koruyan güvenceli hakkaniyetli, sürdürülebilir bir sistemi beraber çalışacağız. Türkiye hem üretecek hem daha çok istihdam oluşturacak hem de dünya ile rekabet edecek alın terinin de akıl terinin de sağlıklı yapılarda şekillendiği alt yapıyı biz kurmak zorundayız.”

DHA