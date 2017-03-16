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Bakan Müezzinoğlu’ndan işçi hesabı

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1000 dolara eskiden 6.5 şimdi ise 2 işçi çalıştırılabildiğini söyledi, işçilerin yaşam standartlarının yükseldiğini vurguladı. 1000 dolarla artık daha az işçi çalıştırılırken asgari ücretin dolar karşısında son üç yıldır gerilemesi dikkat çekiyor.
Sozcu.com.tr
12:0716 Mart 2017
Ekonomi
Bakan Müezzinoğlu’ndan işçi hesabı
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1000 dolara eskiden 6.5 şimdi ise 2 işçi çalıştırılabildiğini söyledi, işçilerin yaşam standartlarının yükseldiğini vurguladı. 1000 dolarla artık daha az işçi çalıştırılırken asgari ücretin dolar karşısında son üç yıldır gerilemesi dikkat çekiyor.

Geçmişle günümüzü kıyaslayan Bakan Müezzinoğlu, “Eskiden bir işveren 1000 dolara 6.5 işçi çalıştırırken, bugün bu oran sadece 2 olmuştur. Yani 1000 dolara 2 işçi çalıştırabilmektedir. Yani işçimizin standartlarını yükseltmiş durumdayız. İşçimizin standartlarının yükselmesi, üretim kalitesinin artması demektir. Buradan daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olmamızı sağlar” dedi.

Müezzinoğlu daha sonda Milas Esnaf Odaları Temsilci ve üyeleri ile toplantı yapmak üzere Milas İlçesi’ne hareket etti.

Türk Lirası cinsinden brüt asgari ücret. Kaynak: Trading Economics

Türk Lirası cinsinden brüt asgari ücret. Kaynak: Trading Economics

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye’de işçilerin yaşam kalitesinin yükseldiğine vurgu yapıt. Bakan Müezzinoğlu, “Eskiden bir işveren 1000 dolara 6.5 işçi çalıştırırken, bugün bu oran sadece 2 olmuştur. Yani 1000 dolara 2 işçi çalıştırabilmektedir. Yani işçimizin standartlarını yükseltmiş durumdayız. İşçimizin standartlarının yükselmesi, üretim kalitesinin artması demektir. Buradan daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olmamızı sağlar” dedi.

Bakan Müezzinoğlu Milas Esnaf Odası'nda bir konuşma yaptı. Bakan konuşmasını yaparken özçekim yapmak için sahneye doluşanlar izhidam yarattı ve Müezzinoğlu'nun konuşma yaptığı platform çöktü. Fotoğraf: DHA

Bakan Müezzinoğlu Milas Esnaf Odası’nda bir konuşma yaptı. Bakan konuşmasını yaparken özçekim yapmak için sahneye doluşanlar izhidam yarattı ve Müezzinoğlu’nun konuşma yaptığı platform çöktü. Fotoğraf: DHA

Asgari ücretin brüt olarak 1770 TL olduğunu düşünürsek bakanın hesabı doğru. Fakat dolar kurunun Türkiye’de son yıllarda aşırı değerlenmesi ortaya böyle bir tablo çıkmasına neden oluyor.

İşveren için işçinin maaşını vermek zorlaşırken çalışan için de geçinmek her geçen gün bir sanat halini alıyor. 2015 yılında asgari ücret 454 dolar olurken, 2016 yılında asgari ücret 448 dolara, 2017 yılında da 397 dolara geriledi.

 YIL ASGARİ ÜCRET (TL) DOLAR
 2002 184 251 937 126
 2003 225 999 000 135
 2004 318 233 475 227
 2005 350 257
 2006 380 281
 2007 419 295
 2008 503 429
 2009 546 359
 2010 599 396
 2011 658 427
 2012 739 386
 2013 803 451
 2014 891 414
 2015 1000 454
 2016 1300 448
 2017 1404 397

 

Son güncelleme: 12:2616.03.2017
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