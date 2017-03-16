Bakan Müezzinoğlu’ndan işçi hesabı

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1000 dolara eskiden 6.5 şimdi ise 2 işçi çalıştırılabildiğini söyledi, işçilerin yaşam standartlarının yükseldiğini vurguladı. 1000 dolarla artık daha az işçi çalıştırılırken asgari ücretin dolar karşısında son üç yıldır gerilemesi dikkat çekiyor.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1000 dolara eskiden 6.5 şimdi ise 2 işçi çalıştırılabildiğini söyledi, işçilerin yaşam standartlarının yükseldiğini vurguladı. 1000 dolarla artık daha az işçi çalıştırılırken asgari ücretin dolar karşısında son üç yıldır gerilemesi dikkat çekiyor.

Geçmişle günümüzü kıyaslayan Bakan Müezzinoğlu, “Eskiden bir işveren 1000 dolara 6.5 işçi çalıştırırken, bugün bu oran sadece 2 olmuştur. Yani 1000 dolara 2 işçi çalıştırabilmektedir. Yani işçimizin standartlarını yükseltmiş durumdayız. İşçimizin standartlarının yükselmesi, üretim kalitesinin artması demektir. Buradan daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olmamızı sağlar” dedi.

Müezzinoğlu daha sonda Milas Esnaf Odaları Temsilci ve üyeleri ile toplantı yapmak üzere Milas İlçesi’ne hareket etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye’de işçilerin yaşam kalitesinin yükseldiğine vurgu yapıt. Bakan Müezzinoğlu, “Eskiden bir işveren 1000 dolara 6.5 işçi çalıştırırken, bugün bu oran sadece 2 olmuştur. Yani 1000 dolara 2 işçi çalıştırabilmektedir. Yani işçimizin standartlarını yükseltmiş durumdayız. İşçimizin standartlarının yükselmesi, üretim kalitesinin artması demektir. Buradan daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olmamızı sağlar” dedi.

Asgari ücretin brüt olarak 1770 TL olduğunu düşünürsek bakanın hesabı doğru. Fakat dolar kurunun Türkiye’de son yıllarda aşırı değerlenmesi ortaya böyle bir tablo çıkmasına neden oluyor.

İşveren için işçinin maaşını vermek zorlaşırken çalışan için de geçinmek her geçen gün bir sanat halini alıyor. 2015 yılında asgari ücret 454 dolar olurken, 2016 yılında asgari ücret 448 dolara, 2017 yılında da 397 dolara geriledi.