Bakan Müezzinoğlu’ndan işçi hesabı

Geçmişle günümüzü kıyaslayan Bakan Müezzinoğlu, “Eskiden bir işveren 1000 dolara 6.5 işçi çalıştırırken, bugün bu oran sadece 2 olmuştur. Yani 1000 dolara 2 işçi çalıştırabilmektedir. Yani işçimizin standartlarını yükseltmiş durumdayız. İşçimizin standartlarının yükselmesi, üretim kalitesinin artması demektir. Buradan daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olmamızı sağlar” dedi.
Müezzinoğlu daha sonda Milas Esnaf Odaları Temsilci ve üyeleri ile toplantı yapmak üzere Milas İlçesi’ne hareket etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye’de işçilerin yaşam kalitesinin yükseldiğine vurgu yapıt. Bakan Müezzinoğlu, “Eskiden bir işveren 1000 dolara 6.5 işçi çalıştırırken, bugün bu oran sadece 2 olmuştur. Yani 1000 dolara 2 işçi çalıştırabilmektedir. Yani işçimizin standartlarını yükseltmiş durumdayız. İşçimizin standartlarının yükselmesi, üretim kalitesinin artması demektir. Buradan daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olmamızı sağlar” dedi.
Asgari ücretin brüt olarak 1770 TL olduğunu düşünürsek bakanın hesabı doğru. Fakat dolar kurunun Türkiye’de son yıllarda aşırı değerlenmesi ortaya böyle bir tablo çıkmasına neden oluyor.
İşveren için işçinin maaşını vermek zorlaşırken çalışan için de geçinmek her geçen gün bir sanat halini alıyor. 2015 yılında asgari ücret 454 dolar olurken, 2016 yılında asgari ücret 448 dolara, 2017 yılında da 397 dolara geriledi.
|YIL
|ASGARİ ÜCRET (TL)
|DOLAR
|2002
|184 251 937
|126
|2003
|225 999 000
|135
|2004
|318 233 475
|227
|2005
|350
|257
|2006
|380
|281
|2007
|419
|295
|2008
|503
|429
|2009
|546
|359
|2010
|599
|396
|2011
|658
|427
|2012
|739
|386
|2013
|803
|451
|2014
|891
|414
|2015
|1000
|454
|2016
|1300
|448
|2017
|1404
|397