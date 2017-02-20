Bakan Müezzinoğlu’ndan işsizlik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, artan işsizlik oranı ile ilgili "İşsizlik Aralık döneminde bir miktar yükselebilir ardından istihdam seferberliğinin de desteğiyle önce yükseliş duracak sonra düşüş başlayacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, artan işsizlik oranı ile ilgili "İşsizlik Aralık döneminde bir miktar yükselebilir ardından istihdam seferberliğinin de desteğiyle önce yükseliş duracak sonra düşüş başlayacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu işsizliğin Aralık 2016 döneminde de bir miktar yükseliş göstereceğini ancak istihdam seferberliğinin de desteğiyle 2017’ye ait Ocak ayı verilerinin açıklanacağı Nisan ayından itibaren önce yükselişte duraksamanın ardından da düşüşün başlayacağını söyledi.

Müezzinoğlu NTV’nin canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu an itibariyle 2016’ya ait Kasım ayının işsizlik rakamları yüzde 12.1 olarak geldi ve Aralık ayınınki de muhtemelen çok hafif bir yükselmeyle gerileme eğilimi olabilir, ama 2017’ye ait Ocak ayının rakamları Nisan ayından itibaren gelmeye başladığında şunu göreceğiz: Bir defa önce duracak, sonra yeni düşmeler hızla başlayacak” dedi ve ekledi:

“Ben 2017’nin Aralık ayı işsizlik rakamlarını aldığımızda rakam 10’nun altında artı eksi 0.5 puan diyorum. Hedefimiz işsizlikte yüzde 9.5’lere kadar inebilmek, bu çerçevede çok yoğun bir istihdam seferberliği kampanyası başlattık Hükümet ve Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde veya desteklerinde.”

REFERANDUM ÖNCESİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için bu alanda seferberlik çağrısı yapmıştı. Çağrıya birçok şirket ve çatı örgütün olumlu yanıt vererek yeni istihdam sağlayacağını açıkladı. Teşviklerle birlikte ilk etapta Nisan’daki referandum öncesi istihdamda bir artış yaşanması bekleniyor.

Hükümetin verdiği destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL’ye geriliyor. Paketin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar TL’si ise İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.

Ancak istihdam kararlarında büyüme beklentilerinin önemli rol oynadığına dikkat çeken ekonomistler ise OHAL’in de sürdüğü mevcut ortamda şirketler için teşviklerle öne çekilen talebin teşvikler sonrası nasıl şekilleneceğinin ise bu konudaki en büyük soru işareti olduğuna dikkat çekiyorlar.