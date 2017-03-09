Kıdem tazminatında düğüm bu sene çözülüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesinin bu yıl içinde gerçekleştirileceğini söyledi. Mevcut kıdem tazminatı sisteminde çalışana her bir yıl için bir brüt maaş veriliyor. Yeni modelde tazminatın devletten alınması bekleniyor fakat çalışanın alacağı tazminat büyük oranda azalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesinin bu yıl içinde gerçekleştirileceğini söyledi. Mevcut kıdem tazminatı sisteminde çalışana her bir yıl için bir brüt maaş veriliyor. Yeni modelde tazminatın devletten alınması bekleniyor fakat çalışanın alacağı tazminat büyük oranda azalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu yıl içinde kıdem tazminatıyla ilgili reformun gerçekleştirileceğini söyledi.

Çeşitli toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Adana’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret edip kentle ilgili bilgi aldı. Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘Çalışma Hayatına Yönelik Uygulamaya Konulan Teşvikler’ konulu toplantıya katılan Bakan Müezzinoğlu’na, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, Ak Parti Milletvekili Necdet Ünüvar ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.

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KIDEM TAZMİNATINDA REFORM AÇIKLAMASI

Türkiye’de çok tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“Aslında işçinin hakkı, 10 yıl, 20 yıl sonra işverenin cebinde olmamalı. Yani 10 yıl ve 20 yıl sonrasının koşullarını kimse bilemez. Bugün çok iyi olan bir işverenimiz, yarın zor durumda olabilir. Kocaeli’nde böyle bir konu oldu. Üstelik o işyerinde sendika var. İşveren, işler bozulunca ‘Kıdem tazminatını ödeyecek durumum yok’ dedi. İşçiler de bize kıdem tazminatıyla ilgili geliyor. Kıdem tazminatı, hakkaniyetli, sürdürülebilir, güvenilir olmalı ve tarafların cebinde olmamalı. Onun gücü, onun yasayla verilen fonda veya yeni yapılacak yapıda olmalı. Bu yıl çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatıyla sağlayacağız. Başardığımızda çalışanla çalıştıran arasında hukuk birbirine güvene dayalı olmalı. ‘O beni, ben onu istismar ediyorum’ değil, herkes daha iyinin, başarının peşinde olmalı. Sağ ve sol ayak nasıl sağlıklı gidiyorsa, işçi ve işveren arasındaki hukuk da bu kadar hakkaniyetli olmalı. Bize de düşen bu arada iyi hakemlik yapmak, güçlü, adil hakemlik yapabilmek. İnşallah bunu da yapma gayreti içerisinde olacağız.”

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KIDEM TAZMİNATI SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de mevcut sistemde çalışanın her ay kazandığı ücretin yüzde 8.53’ü hesaplanarak bir yıl için tazminatı hesaplanıyor. Çalışanlar işe başladıkları süreden işten ayrıldıkları süreye kadar geçen her bir yıl için bir brüt maaş alıyorlar. Bu tazminat ödemesi işçiye çalıştığı firma tarafından veriliyor. Oluşturulması beklenen yeni sistemde ise çalışanın kıdem tazminatını özel sektörden değil devletten alması hedefleniyor. Böylece bir şirketin ekonomik sıkıntı yaşaması durumunda tazminatı devlet garantisinde olacak.



Bakan Müezzinoğlu sandalyenin üzerine çıkarak işçilere seslendi.

PAY YÜZDE 1.53

Fakat hükümet kıdem tazminatı üzerinde mevcut sistemi ücret anlamında da değiştirmek istiyor. Kıdem tazminatında her yıla bir maaş düzenlemesi yerine en çok üzerinde durulan sistem Avusturya modeli. Avusturya modelinde çalışılanın her bir ay için brüt ücreti üzerinden devlet fonuna yüzde 1.53’lük bir pay yatırılacak. Bu hesaba göre tazminat almaya hak kazanan çalışan 5 yıl sonunda 2 aylık brüt ücret, 15 yıl sonunda ise 4 aylık brüt ücretini tazminat olarak almaya hak kazanacak.

Çalışanlar 3 yıldan önce kıdem tazminatı alamayacaklar.

5 yıl çalışan bir işçi doğum, evlat edinme veya çocuk bakma gibi sebeplerle işinden ayrılırsa tazminatını almaya hak kazanacak.

TAZMİNAT GARANTİDE OLACAK AMA CİDDİ AZALACAK

Bu modele göre 3-5 yıl arası çalışanlar 2 aylık, 5-10 yıl arasında çalışanlar 3 aylık. 10-15 yıl arası çalışanlar ise 4 aylık tazminat alıyorlar.

Yani Türkiye Avusturya modelini uygulama kararı alırsa çalışanların alacağı devlet güvencesine girerken alacakları kıdem tazminatı ciddi anlamda azalacak.

Yeni sistemin öngördüğü belirtilen bir diğer düzenleme ise bir kez kıdem tazminatı alan işçinin bir sonraki tazminatı için 5 yıl bekleyecek olması. Eğer işçi işten çıkarıldıktan sonra kıdem tazminatını almak istemezse parasını kıdem tazminatı fonunda bırakıp parasını işletebilecek.

DHA-SOZCU.COM.TR