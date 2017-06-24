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Bakan Özlü: ‘Sanayiciler bunu ödemeyecek’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi kuruluşlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu

00:1124 Haziran 2017
Ekonomi
Bakan Özlü: ‘Sanayiciler bunu ödemeyecek’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi kuruluşlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen iftar programından sonra açıklamalarda bulundu.

Bakan Özlü, sanayicilerin özellikle Hafta sonları bulundukları il ve ilçe belediyelerinden aldıkları izin konusunu tamamen kaldırdıklarını belirterek, “Hafta sonu tatilinde çalışmak için fabrikaların, izin alması gerekiyordu Belediyelerden bu izin konusunu tamamen kaldırdık. İş yetiştirmek isteyen fabrikaların artık hafta sonları izin almaları gerekmiyor ve bunun için belediyelere bir para ödüyordu sanayiciler ve bunu da ödemeyecekler” diye konuştu.  İHA

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