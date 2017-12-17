Bakan Sarıeroğlu’ndan asgari ücret açıklaması!

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 Merkezi Yönetim bütçe ve 2016 kesin hesap Kanun tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili olarak, "Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir" dedi.

Bakan Sarıeroğlu açıklamasında, “İş gücünün bir milyon 128 bin artarak 32 milyon 215 bin seviyesine ulaşmış durumda. İş gücüne katılım oranı da yüzde 53.6’a yükselmiş durumda. İstihdam oranlarınsa baktığımızda yüzde 47.9 seviyesine geldiğini görüyoruz. İşsizlik oranını geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda 2016 Eylül ayında yüzde 11.3 olarak gerçekleşen işsizlik oranımız da düşüş eğilimini sürdürerek şu anda yüzde 10,6 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Yine, hane halkı iş gücü anketi sonuçlarımıza baktığımızda kadınların şu andaki yaşadığımız büyüme sürecine etkisinin yüksek oranda olması bizleri sevindirmiştir. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemiyle oranladığımızda 1 puan artmış durumda şu anda. 10 milyon 470 bin kadının iş gücünde olduğunu görüyoruz. Yine, kadın istihdam oranımızda da 1,1 puanlık bir artış söz konusu. Yüzde 29,4 oranıyla yaklaşık 500 binlik bir kadın istihdam artışı gerçekleştirmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

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Sarıeroğlu, AKP hükümetleri döneminde asgari ücretin hiçbir zaman popülizm malzemesi yapılmadığını kaydederek, “Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde bütün detayları herkes, tüm kamuoyu öğrenmiş olacak. Şu anda 100 bin kişi kamuda işçi olarak çalışıyor. Biz ilk verdiğimiz rakamla 450 bin kişiyi amasız, fakatsız kadroya alacağız dedik. 4,5 katına kadar, mevcuttaki çalışanları, taşeron kardeşimizi kadroya alıyoruz. Belediyelerimizdeki 400 bin kardeşlerimizi, belediye iştiraklerini gayet de iyi şartlarda istihdamlarını sağlayacağız. Geçici mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri beş ay yirmi dokuz gündü, gelen talep doğrultusunda onu da dört ay kadar daha uzattık. 4/C’li çalışan kardeşlerimize de benim kamu görevlileri toplu sözleşme sürecinde sözüm vardı. Allah’a çok şükür onu da gerçekleştirdik ve 4/C’deki kardeşlerimizin de 4/B’ye geçişlerini sağlayacağız. Şu anda 900 bin emekçimiz yapacağımız çalışmaların kapsamında” şeklinde konuştu.

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Asgari ücretle ilgili olarak ise Sarıeroğlu, “Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, az önce de söyledim, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir. Az önce bakış açımızı söyledim. Teşvik sistemimizde bile asgari ücretten daha da yukarı çıksın diye ücretler, yeni bir dizayna gitmiş durumdayız. Asgari ücret üçlü yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret. İşçilerimizle, işverenlerimizle hükümet olarak ikinci görüşmemizi yaptık. İnşallah, mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak biz belirleyeceğiz diye ifade etmem gerekiyor. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız da olacak” değerlendirmesini yaptı. İHA