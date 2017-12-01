Bakan Sarıeroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz" dedi. Yükselen enflasyon ile hayat pahalılığı sürekli artarken, aldığı 1404 lira maaş ile ev geçindirip, çocuk okutmaya çalışan vatandaşın ise nasıl fedakarlık yapacağı merak konusu oldu.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu’ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

“İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Son 15 yılda asgari ücreti 7,5 kattan fazla artırdık. İşçimizi piyasa koşulları karşısında korumuş olduk. Bu salı itibariyla onaylanan Torba Yasa ile birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi kayıplarını telafi etmiş olduk.”

Asgari ücret şu anda net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.