“Çok az zaman kaldı…” Bakan Sarıeroğlu’ndan taşeron hakkında son açıklama!

Taşeron işçilerinin kadro bekleyişi sürüyor. Taşeron işçiler kadro haberini büyük umutlarla bekliyor ve taşeron hakkında çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron konusunda yaptığı son açıklamada, "Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi." dedi.

Taşeron hakkında beklenen açıklamalara biri daha eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerin durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu açıklamasında, “Taşeron konusunda çok az zaman kaldı, Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklayacaktır” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAŞERON HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap vermişti. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.