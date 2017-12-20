Bakan taşeron kadro için tarih verdi! İşte taşeronda son durum

Taşeron işçilerin kadrosu ile ilgili yapılan düzenlemelerin ardından uygulamaya ne zaman konulacağı merak konusu olmuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, tarih verdi ve "İki bakanlık yoğun bir şekilde çalışıyor." dedi. İşte taşeronda son durum...

Taşeron işçilerin kadroya alınması için KHK çıkarılacağı basında yansımıştı. Taşeron kadronun ne zaman uygulanacağı ise merakla bekleniyor. Bakan Ağbal, TBMM Genel Kurulu’nda taşeron işçilerle ilgili açıklama yaptı. İşte Ağbal’ın o açıklamaları ve taşeron hakkında son gelişmeler…

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “İnşallah bütün taşeron yanında çalışan vatandaşlarımıza bekledikleri, bir an önce hayata geçmesini istedikleri düzenlemeyi yıl başından önce hayata geçireceğiz” dedi. Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, “Şu anda yaklaşık bir milyonun üzerindeki personel çalıştırmasına dayalı hizmet alkımı ihalesi çerçevesinde çalışan insanlarımız var. Bu düzenlemenin yılbaşından önce çıkmasını istiyorlar. Şu anda taşerondan kamuya geçişle ilgili Çalışma Bakanımızla birlikte iki Bakanlık yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen çalışmalar teknik olarak tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar oluşturuldu. İnşallah bütün taşeron yanında çalışan vatandaşlarımıza bekledikleri, bir an önce hayata geçmesini istedikleri düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

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TAŞERON KADRO İÇİN KHK ÇIKARILACAK

TBMM'den gelen son habere göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verilecek. Taşeron işçilerin art arda yapılan açıklamalar sonrasında kafası karışmış durumda. Hükümet tarafından organize edilen Alo 170 hattını arayarak taşeron kadro hakkında aklınıza takılan soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

TBMM'den gelen son habere göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verilecek. 900 bin çalışanın taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, “450 bin çalışanımızın tamamını ‘amasız-fakatsız’ direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın. İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler” demişti.

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4C’LİLER, 4B’YE DAHİL EDİLECEK

Mevsimlik işçilerle ilgili de düzenleme yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, “Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz. Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı Belediye İktisadi Teşekkülü işçisi elemanı olacaklar. Yine yeni bir düzenlemeyle 4C’li olarak TÜİK, Meclis ve YSK’da çalışanlarımızı 4B kadrosuna dahil edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Hak kayıpları konusuna da değinen Bakan Sarıeroğlu, “Biz şu anda taşeron şirketlerinden devir alacağız. Devir şeklinde, iş kanununda yer alan çalışma şekli bu. Kıdemleri, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte bu devirleri gerçekleştireceğiz. Böyle yaptığımız için, yıllık izinleri ve hakları temin edilmiş olacak. Hangi sendikadaysalar devam etme imkanları var. Toplu sözleşmenin devamını istedik ki bir kargaşa, bu geçiş sürecinde önümüzdeki iki sene süresince yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mevcut şartları koruyarak, ücret de buna dahil. Geçiş imkanı sağlamış olduk” şeklinde konuşmuştu.

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Çalışanlar arasında eğitim farkı gözetmeyeceklerini ifade eden Sarıeroğlu, “İlkokul mezunundan yüksek lisansa tamamını aynı şekilde geçişini sağladık. Biz ayrımsız, hiçbir sınırlama koymadan mevcutta neyse aynı şekilde… İşler aksamasın, süreç tamamen tamamlansın diyerek hep bakış açımız böyle oldu. Bu tarz talep gelirse olumlu bir cevap olmayacak. Çünkü 900 bin kişi olacak” demişti.