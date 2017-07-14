Bakan Zeybekci: Otomotivde bizi izlemeye devam edin

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 İlk Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında “Otomotivde bizi izlemeye devam edin. Yakında çok güzel şeyler ortaya çıkacak." dedi. Bakanın bu sözleri dünya otomotiv devlerinin Türkiye'de yatırımlarını artıracağı şeklinde yorumlandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 İlk Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alma hedefi için “Yeni yatırımlar olursa, yüzde 1,5 olması işten bile değil. Çok rahat olabilir. Özellikle yüksek teknoloji ürünü ihracatın toplam ihracattaki payı artarsa çok hızlı bir şekilde yüzde 1,5'u yakalarız diye düşünüyoruz” dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yüzde 1,5 hedefinin gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi. Zeybekci, “Bu 2023 olmaz 2025, 2024 olur. Dünyada 1. Ligin ortalarına doğru geldiğimizde Türkiye çok farklı bir yerde olur. Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz” dedi. Zeybekci, “Otomotivde bizi izlemeye devam edin. Yakında çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı var olan markaların dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili gelişmeler olacak” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 13 Temmuz 2017'de düzenlenen basın buluşmasından mesajları şöyle:

Yılın ilk altı ayında altın ve değerli taşlar ithalatındaki yükselişle ilgili soru üzerine: Altını seven bir ülkeyiz. Kültür coğrafyamızın önemli bir tasarruf aracı. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Körfez ülkeleri altın ticaretine yüzde 5 vergi koydular. Konan vergi nedeniyle bir trafik var. Dünya altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.

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Katar'ın Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE ile yaşadığı sorunda Türkiye'nin tutumu nedeniyle bu dört ülkeye ihracatta sorun yaşadığı yönünde soru üzerine: Türkiye, Katar'ı kazanırken diğer ülkeleri kaybeder mi? Bizim bu ülkelere olan ihracatımız her yıl ramazanda düşer. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE ile ilgili şu bize ulaşan bir sıkıntı yok.

Ortadoğu'daki gelişmeler Türkiye için fırsatları da beraberinde getirebilir. Bizim ihracatçılarımızı yatırımcılarımız müteahhitlerimiz başarılı işler yapıyorlar. Katar'a dünyadaki en büyük hava kargo taşımacılığını yaptık. Katar bu süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan atlatırsa Türkiye ile Katar arasında çok iyi bir dönem açılacak.

Katar'daki müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yarısını zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan şirketleri yapıyor. 2022 Dünya Şampiyonası ile ilgili devam eden projeler var. Diğer ülkelerden müteahhitlik hizmetlerine karşı olumsuz bir durum yok. Sorunu kardeşler arasında bir sürtüşme olarak görüyoruz. Biz hep tarafsız kaldık. Suudi Arabistan'ın abiliğiyle sorunun çözüleceğine inanıyoruz. İran'la 1 Ocak 2015'te tercihli ticaret anlaşması imzaladık. 120 ürünlük yeni bir liste hazırlıyoruz.

ABD'de faiz artırımıyla ilgili beklentiler gündem bulunuyor. Aşırı değerli dolar, ABD ekonomisi için sürdürülebilir değil. Aşırı değerli dolar ürünlerinin rekabet etmesini zorlaştırır. ABD'de şu anda görünen büyüme ve istihdam artışının önüne engel olarak çıkacaktır.

ABD'de farklı bir şey oluyor. ABD, ‘korumacılık kendi büyümem için gereklidir devam edeceğim' dedi. Bu önümüzdeki dönemde dünya ekonomisini bir salgın gibi sarabilir.

AB ile ilişkilerde referandumdan önce, 15 Temmuz'dan sonra bazı şeyleri ‘kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim' derler ya öyle şeyler yaşadık. 15 Temmuz'da en iğrenç işgal girişimlerinden biri yaşandı. Daha şehitlerimizi defnetmedik, Der Spiegel dergisinde Türk bayrağı kapakta ‘bir zamanlar demokrasi vardı' başlığıyla çıktı. Bir algı operasyonu başlatıldı. Olumsuz dönem yaşadık. Bunların her birini geride bırakıyoruz. AB, standartları itibarıyla bizim için kızıl elmadır. AB standartlarına ulaşmak bizim için olmazsa olmazdır. Bunlara ulaşmak için sonuna kadar reformlara devam edeceğiz. AB'ye üye olup olmamak ikinci bir meseledir.

Şu an AB ile en pozitif gündemimiz Gümrük Birliği. Bu haliyle sürdürülebilir olmadığını söyledik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi büyüme ve ihracatın artmasında doğrudan etkisi var. Türkiye AB'nin 5. ticaret ortağıdır. İki tarafında kazanacağı bir süreç olacak.

Bu senenin sonuna kadar resmi görüşmelere başlamayı öngörüyoruz. 2018 yılında böyle önemli bir sonucu Türkiye için öngörüyoruz. AB ile gümrük birliğinin güncellenmesini çok önemsiyoruz. AB ile ekonomik entegrasyon saplayan Türkiye'nin diğer ülkelerle ticaretinde bir kaldıraç etkisi olacaktır. 2017 yılı Türkiye'nin her alanda ilkler yılı olacaktır.

Emtia ve enerji fiyatlarında beklenmedik dalgalanma dönemleri de bitti. Bu da bizim için gayet olumlu bir hava yarattı. Dünyadaki ihracatta da dalgalı bir artış yaşanıyor ama bizim ihracat artışımız artarak devam edecek. Sadece pariteden dolayı 2017 yılı ihracatını 2,5 milyar dolar eksi yapacağız. Hedefimiz ihracat rakamımızın yüzde 1'ini, ihracat desteği olarak vermek. 2023'ten önce ulaşmak istiyoruz.

Son iki yıldan beri çok tehlikeli bir şey yaşanıyor. Dünya ticaretinin artışı, dünyanın büyümesinin altına indi. Dünya ticaretinin büyümesi yüzde 4,5 -5'ler seviyesinde, dünyanın büyümesi de yani milli gelirin büyümesi de yüzde 3'ler seviyesinde oluyordu. Bu durum, dünya büyümesini aşağıya doğru çekiyor. İnşallah tersine döner. Yüzde 1,5 hedef gerçekçi bir hedef. Bu 2023 olmaz 2025, 2024 olur. 1.Ligin ortalarına doğru geldiğimizde Türkiye çok farklı bir yerde olur. Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz.

Sadece proje bazlı yatırım teşviklerinde yılsonunda beklediğimiz 60 milyar TL. Otomotivde bizi izlemeye devam edin. Yakında çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı var olan markalar dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili gelişmeler olacak.

Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında performansın düşük kaldığı yönündeki soru üzerine: Belki hani çok ateşli bir hastalık geçirirsiniz. Dudak uçuklar, ağız burun semptomları bazı daha devam eder. 15 Temmuz anlamında yaşadığımız en önemli etkilenmelerden biri hazırgiyim ve konfeksiyon anlamında etkilenme oldu. Algı operasyonu yapıldı. Mesela ev tekstili… Marka duyarlılığı en düşük, fiyat hassasiyeti en yüksek alandır. İlk olumsuzluklardan etkilenir. Toplamda bizim hazırgiyim, konfeksiyonda, tekstilde yaklaşık 40 milyar dolarlık bir alandan bahsediyoruz. O alandaki pazarlarımız kendilerine bir heyecan aradı. Şimdi yavaş yavaş geri dönüyorlar.