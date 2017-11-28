Bakan Zeybekci’den Zarrab davası ve kur açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'de devam eden Hakan Atilla'nın yargılandığı davayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de yargılandığı dava ile ilgili olarak “Başka hiçbir bankayla ilgisi yok” dedi.

TBMM'de Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, “Şu ana kadar gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekse Halkbank tarafından yapılan hiç bir iş kuralların dışında olmamıştır” ifadelerini kullandı. Zeybekci, süreçte başka Türk bankalarının isminin de gündeme gelebileceği yönündeki yorumlar konusunda da “Başka hiçbir bankayla ilgili bir şey yok” dedi.

‘NE ŞEKİLDE KİM NEREDE NE DEDİ’

Bakan Zeybekci, “Birini sanık sıfatından bir anda tanık sıfatına getirdiğiniz, bir buçuk sene kimseye müdahale ettirmeden bir yerde tuttuğunuz zaman hangi psikolojilerle hangi alanlarda ne şekilde kim nerede ne dedi onların hepsi ayrı mesele” diye konuştu.

Zeybekci, dövizdeki dalgalanmanın Aralık ayı sonundan önce rahatlayacağını belirterek, “Kurla ilgili hiç bir şey yapmamak lazım. Burada oyunu büyüterek birilerinin istediği gibi; 'Merkez Bankası kurla ilgili müdahaleler yapsın' ben buna karşıyım” dedi.

Zeybekci, dalgalanmanın arkasında spekülasyonların olduğunu söylerken, “Spekülasyon saiki ile hareket erdenler her türlü fırsatı kullanırlar, değerlendirirler, hatta kaşırlar. Burada kesinlikle bir kullanma vardır” diye konuştu.

ENDİŞEYE KAPILANLARA SESLENDİ

Zeybekci, “Hep söylediğim de şudur, Türkiye'nin özel ve kamu sektörünün kısa vadeli mükellefiyetlerine baktığımız zaman böyle bir endişeye veya bu kur oynaklığına bu maliyeti yaşayacak hiçbir gerekçesi de yoktur. Onun için, gerekçesi olmayan bu şey de geçicidir. Olduğu bu yer de normal değildir. Spekülasyon amacıyla hareket edenlere katılanlar da var tabii ki, çok uzun vadeli mükellefiyeti olup da aman ne olacak diyip endişeye kapılanlara da şöyle söylüyorum ben, kesinlikle zarar görürler. O konuda iyi niyetli vatandaşlarımıza, şirketlerimize söylüyorum. Elleri yanar.” diye konuştu.

Zeybekci, dalgalanmanın ne zaman sona ereceği yönündeki soru üzerine de “Aralık sonundan önce rahatlar.” yanıtını verdi. Bakan Zeybekci, “Kurla ilgili hiçbir şey yapmamak lazım. Dokunmamak lazım piyasa kendi ayarlamasını yapacaktır. Burada oyunu büyüterek birilerinin istediği gibi; 'Merkez Bankası kurla ilgili müdahaleler yapsın' ben buna karşıyım. Faizle ilgili de cumhurbaşkanımıza katılıyorum” dedi.