Bakanlık devreye girdi kişiye özel plan yapıldı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Mahmutbey’de akaryakıt istasyonu yapmak istiyordu. Ancak, İBB’nin yol projesi dolayısıyla mümkün olmadı. Devreye Çevre Bakanlığı girdi. Araziye konut ve ticari birim yapılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın ilk kurduğu şirket olan Nurtop Dış Ticaret A.Ş'ye ait olan Bağcılar'daki yaklaşık 2300 metrekarelik arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir plan hazırlandı. Askıya çıkan planın açıklama raporunda Kadir Topbaş'ın Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) daha önce yaptığı planların yarattığı “mağduriyet” anlatıldı.

İSTASYON OLACAKTI

Rapora göre şirketin talebi üzerine Bağcılar'da Nurtop A.Ş mülkiyetindeki parseller 2009 yılında İBB akaryakıt istasyonu yapılabilecek hale getirildi. Ancak parsellerin yakınında bulunan Mahmutbey kavşağı ve bağlantı yolları projesi kapsamında yol uygulamaları nedeniyle arazinin ön cephesi ile yol arasında tanımsız alan oluştu. İBB, 2012 yılında tanımsız alana ilişkin düzenleme yaparak kavşağı kuzeye doğru taşıdı. Ancak askıya çıkarılan planda bu düzenleme dikkate alınmadan uygulaması bitmiş olan yola paralel tekrar bir yol daha planlandı. Plan açıklama raporunda yapılan bu düzenleme ile İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın arazisinden büyük oranda kamuya terk edilecek alan kesintisi yapılarak tekrar mağduriyete neden olunduğu kaydedildi. Askıya çıkarılan planda önerilen bu yolun, uygulanma şansının bulunmadığı, daha önce yapılan ve uygulamaya geçen proje ile de çeliştiği belirtildi.

Arazinin yüzde 80'i konut olacak

Raporda, Mahmutbey kavşak uygulama projesi kapsamında araziye yapılacak akaryakıt istasyonuna giriş-çıkış sağlanamayacağına dikkat çekilerek akaryakıt istasyonu fonksiyonunun ticari ve konut alanı olarak değiştirilmesi talep edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Çağlar'ın arazisi için gelen talep doğrultusunda planı 20 Temmuz 2017'de hazırlayarak askıya çıkardı. Yeni plana göre 2 bin 261 metrekarelik alana 11 bin 757 metrekare inşaat yapılacak. Kat yüksekliği de en çok 39.50 metre yani 13 kat olacak. Arazinin yüzde 80'ine konut, yüzde 20'sine ticari birim inşa edilecek.

Bakan ‘artık yok' demişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada bakanlığın yeni dönemde imar planı yapma yetkisini kullanmayacağını, imar planı yapma yetkisinin tek elden yürütülmesi gerektiğini dile getirmişti. Planların tek elden yürütülmemesi durumunda imar kargaşasının çıkacağını ifade eden Özhaseki, “Bakanlığımız bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde kullandığı planlama yetkisini artık

kullanmayacak. Kimse tapusunu alıp yüksek kat için Ankara'ya gelmesin. Yoğunluğun artmasını isteyen kapımızı çalmasın” diye konuşmuştu.